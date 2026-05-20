이번에 웃으면…다음엔 ‘더 큰 꿈’

주요 정치인들 지선 뒤 운명은

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거는 주요 정치인들의 대선 예선전이자 전당대회 전초전이라 할 수 있다. 선거 결과에 따라 이들의 입지와 다음 행보가 달라지고 각당의 지도체제까지 흔들 수 있다.



정청래 더불어민주당 대표는 결과에 따라 당대표 연임, 차기 대선 후보 등극 여부 갈림길에 서게 된다. 민주당 관계자는 20일 통화에서 “선거 초기에는 부산하고 서울, 둘 중 하나를 잃었을 때는 다음 전당대회에 나오기 어려울 거라고 봤는데 지금은 전북이 추가됐다”며 “세 군데 중 하나만 지더라도 당대표 연임 가도에 문제가 생긴다”고 말했다.



당내에선 16개 광역단체장 중 부·울·경, 전북 등을 잃지 않았을 때가 승리 기준으로 제시된다. 대구·경북을 제외한 지역은 이겨야 한다는 얘기도 나온다. 기준은 각기 다르지만 민주당이 대승을 거둘 경우 정 대표는 오는 8월 전당대회에서 유리한 고지를 차지할 수 있다. 당대표 연임에 성공하면 차기 대선 후보로 가는 데 유리한 위치를 점할 것으로 관측된다.



김부겸 민주당 대구시장 후보는 당선 시 유력한 대선 후보군에 들 수 있다. 민주당 A의원은 “승리하면 이미 정계 은퇴를 선언했던 김부겸이 다시 화려하게 정치권 전면에 나오는 그림이 되는 것”이라며 “김대중 전 대통령 때부터 꼭 이루고 싶었던 동진 정책이 마무리되는 획기적인 사건이 된다”고 말했다. 그는 “한국 정치의 고질적 악폐를 해결하는 순간 바로 차기 대선 주자로 봐도 무방하다”고 했다.



조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 후보도 승리 시 대선 주자가 될 수 있다. 민주당 B의원은 “조 후보가 승리할 경우 혁신당은 친문 세력을 결집하는 후보가 될 가능성이 높다”며 “정계 개편을 준비하고 거기서 집을 짓자는 세력이 반드시 붙게 돼 있다”고 말했다.



그는 “지더라도 정치적 사망 선고까지는 아니다. 오히려 민주당과의 인수·합병은 더 쉬워지고, 합당 후 2028년 총선에서 재도전할 수 있다”고 했다.



장동혁 국민의힘 대표는 성적표에 따라 대표직 유지 가능성이 달라진다. 국민의힘 당권파 인사는 “2018년 박근혜 전 대통령 탄핵 후 지방선거에서 대구, 경북 2곳밖에 이기지 못했다”며 “그보다 많은 곳에서 승리한다면 물러나라고 할 명분이 있느냐”고 말했다.



한 국민의힘 관계자는 “장 대표에게 타격을 주는 건 한동훈 후보의 당선”이라며 “반한동훈 정서가 장 대표의 존재 이유인데 한 후보가 당선되면 장 대표의 입지가 어려워질 것”이라고 했다.



한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 후보는 당선 시 국민의힘 복당 가능성이 높아지고 대선 후보급으로 평가될 수 있다. 국민의힘 C의원은 “배지 달고 복당만 해도 이미 정치적 존재감이 당대표급”이라며 “지더라도 2등으로 격차가 많이 나지 않으면 정치적 자산은 유지될 수 있다”고 말했다.



오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 당선 시 대선 후보, 패배 시에는 당권에 도전할 것으로 관측된다. 오 후보는 당선 시 임기 종료 시점이 다음 대선 시기와 비슷해 대권 도전 가능성이 높다. 국민의힘 D의원은 “(패배 시) 오 후보는 개혁 세력을 모아 당의 체질을 바꾸는 작업을 하려 할 것”이라고 말했다.

