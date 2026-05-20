“최종 책임은 정부”…긴급조정권 시사한 이 대통령, 협상 압박

총파업 앞둔 삼성전자 노조 향해 “단체행동권에도 적정선 있어”

영업익 15% 성과급 요구엔 “세전 나눠 갖는 건 투자자도 못해”

청와대, 마지막까지 합의 촉구…중노위원장 “언제든 교섭 지원”

이재명 대통령은 삼성전자 노조를 겨냥해 “지금 일부 노동조합이 단결권·단체행동권을 통해 단체교섭을 하면서 자신들의 이익을 관철하기 위해 노력하는 것은 좋은데, 거기에도 적정한 선이 있지 않나”라며 “결국 이 모든 조정의 최종 책임은 정부에 있다”고 말했다. 노사 교섭 결렬로 삼성전자 노조가 21일부터 총파업에 돌입하면 정부가 긴급조정권을 발동할 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.



이 대통령은 20일 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제대책회의에서 “노동3권(단결권·단체교섭권·단체행동권)은 사회적 약자인 노동자를 보호하기 위한 것이지, 몇몇 사람만의 이익을 위해 집단으로 뭔가를 관철해내도록 무력을 준 게 아니다”라며 이같이 말했다.



이 대통령은 삼성전자 영업이익 15%를 성과급으로 지급하라는 노조의 요구를 두고 “국민 공동의 몫이라고 할 수 있는 영업이익을 세금도 떼기 전에 일정 비율로 제도적으로 나눠 갖는 것은 투자자도 할 수 없는 일”이라고 지적했다. 이 대통령은 “사회 구성원이 적정한 선을 지키고 그 안에서 자신들의 권리와 표현을 하게 하고, 선을 넘을 때는 사회 전체 공동체를 위해서 주어진 책임을 다하는 것이 정부의 큰 역할”이라고 밝혔다.



이 같은 발언은 긴급조정권 발동 가능성을 거듭 시사한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 지난 18일에도 엑스에 “노동권만큼 기업 경영권도 존중돼야 한다”며 “헌법상 모든 국민의 기본권은 보장되지만, 본질적 내용을 침해하지 않는 범위 내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있다”고 썼다. 청와대는 마지막까지 노사 합의를 촉구했다. 강유정 청와대 수석대변인은 입장문을 내고 “중앙노동위원회 사후조정이 결렬된 것에 대해 매우 유감”이라며 “최종 시한 전이라도 한국 경제에 미칠 우려를 고려해 마지막까지 노사 합의를 위해 최선을 다해주기 바란다”고 했다.



홍경의 고용노동부 대변인도 “마지막까지 대화로 해결하는 것이 대원칙”이라고 밝혔다. 홍 대변인은 브리핑에서 “노사 간 대화의 시간이 남아 (긴급조정을) 구체적으로 언급하기는 성급한 단계”라고 했다. 삼성전자 노사는 이날 오후 4시부터 김영훈 노동부 장관의 중재하에 경기고용노동청에서 협상을 재개했다.



김 장관은 이날 오후 엑스에 ‘불광불급’이라고 올렸다. ‘미치지 않으면 도달할 수 없다’는 의미이다. 그는 “희망은 절망 속에 피는 꽃. 끝나야 끝난다”라고도 적었고 “선 지키며 책임 있고 삼성답게” “파업보다 어려운 건 교섭”이라는 해시태그도 달았다. 박수근 중앙노동위원장은 “노사가 합의해 사후조정을 요청한다면 언제든지 조정을 개시해 노사 교섭을 지원하겠다”고 했다.



긴급조정권이 발동되면 30일간 파업이 금지된다. 중노위는 우선 15일간 조정을 진행하고, 합의에 이르지 못할 경우 추가 15일간 강제 중재안을 마련한다. 이 중재안은 단체협약과 같은 법적 효력을 가져 노사가 무조건 수용해야 한다. 헌법이 보장한 파업권을 제약하는 긴급조정권은 1963년 도입한 이후 극히 제한적으로만 행사됐다.

