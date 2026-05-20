“점거·협박 안 할 것”…생산 차질은 불가피

삼성전자 총파업, 어떻게 진행되나 이재용 자택 주변서 집회 주주단체들은 맞불 예고

삼성전자 노조가 21일부터 총파업에 나서겠다는 방침을 재확인했다. 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 위원장은 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 3차 사후조정 회의가 결렬된 이후 낸 입장문에서 “노조는 예정대로 내일 적법하게 총파업에 돌입한다”고 말했다. 최 위원장은 다만 “파업 기간 중에도 타결을 위한 노력을 멈추지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 덧붙였다.



노조는 성과급 협상이 타결되지 않으면 21일부터 다음달 7일까지 18일간 총파업에 나서겠다고 예고해왔다. 초기업노조는 21일 서울 용산구 이재용 삼성전자 회장 자택 주변에서 집회를 벌이겠다고 신고한 것으로 알려졌다. 가까운 곳에서 삼성전자 주주행동 실천본부 등 주주단체들도 파업 반대 집회를 벌일 예정이다.



노조는 생산라인 점거 등 불법행위는 하지 않고, 파업 미참여 조합원들에 대한 협박 등도 하지 않겠다고 밝혔다. 하지만 교대근무가 필수적인 반도체 부문의 생산라인 인력들이 참여해 공급망 및 생산 차질이 발생하게 된다.



법원은 앞서 사측이 제기한 위법쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용하면서 ‘평상시 수준’의 인력 투입을 명령했다. 삼성전자는 총파업 기간 투입 인력을 7087명으로 통보했지만, ‘평상시’ 해석 범위를 놓고 노사 간 입장 차이도 존재한다. 노조 조합원 일부는 파업 기간 연차를 신청한 것으로 알려졌다.



삼성전자 평택캠퍼스 주변에서도 우려와 긴장이 교차하고 있다. 1700여개에 이르는 1·2차 협력업체들 상당수가 중소 규모다.

