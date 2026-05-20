이 대통령 “네타냐후 전범 아니냐”…‘한국인 감금’ 이스라엘 공개 규탄

국무회의서 ‘가자 구호선 나포’ 강력 비판…외교적 파장 예고

이재명 대통령은 이스라엘군이 한국인 활동가가 탑승한 팔레스타인 가자지구 구호선단을 잇달아 나포한 데 대해 “우리 국민을 국제법적으로 타당하지 않은 사유로 잡아간 것은 너무 심하고 비인도적”이라고 말했다. 또 국제형사재판소(ICC)가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대해 발부한 체포영장을 집행하는 문제와 관련, “우리도 판단해보자”고 밝혔다. 대통령이 공개 석상에서 이스라엘 총리를 규탄한 것이어서 외교적 파장이 예상된다.



이 대통령은 20일 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이스라엘군의 팔레스타인 가자지구 구호선단 나포와 관련해 김진아 외교부 2차관으로부터 보고를 받은 뒤 “법적인 근거가 무엇이냐. 이스라엘 주권을 침해했느냐”고 물었다.



위성락 국가안보실장은 “영해는 아니지만 가자지역 전체를 이스라엘이 군사적으로 통제하고 있다”고 답했고, 이 대통령은 “(이스라엘이) 불법 침략한 것 아니냐. 교전국끼리 어떻게 하는 건 관여할 바 아닌데 자원봉사 가겠다는 제3국의 선박을 나포해서 체포, 감금하는 게 타당한 일이냐”고 말했다. 이어 “항의해야 하는 것 아니냐. 우리 국민을 국제법적으로 타당하지 않은 사유로 잡아간 것 맞지 않으냐”고 했다.



전날 외교부는 김동현 활동가가 탑승한 키리아코스 X호가 키프로스 인근 지중해 공해상에서 지난 18일 이스라엘군에 나포됐다고 밝혔다. 팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부(KFFP)에 따르면 김아현씨(활동명 해초)와 한국계 미국인 조너선 빅토르 리(활동명 승준)가 탑승한 리나 알 나불시호는 20일 가자지구 인근 해상에서 이스라엘군에 나포됐다.



이 대통령은 이스라엘군의 조치를 두고 “너무 심하다. 너무 비인도적”이라고 했다. 이 대통령은 “(네타냐후 총리가) 국제형사재판소에서 전범으로 인정돼 체포영장이 발부돼 있는 거 아니냐”며 “유럽 대부분 국가들은 자국으로 들어오면 네타냐후 총리를 체포하겠다고 발표하지 않았느냐”고 했다.



네타냐후 체포영장 관련 위성락 “여러 측면 검토”



이 대통령은 그러면서 네타냐후 총리 체포영장 집행에 대해 “우리도 판단해보자”며 “최소한의 국제규범이라는 게 있는데 (이스라엘은) 그걸 다 어기고 있는 것”이라고 했다. 위 실장은 “여러 측면을 검토해 따로 보고드리겠다”고 답했다.



정의당은 성명을 내고 “이스라엘의 비인도적 나포 행위를 규탄한 대통령 발언을 환영한다”며 “자국민 평화 활동가가 나포된 것으로 응당 국가가 나서서 안전한 귀국을 위해 모든 외교적 역량을 총동원해야 할 일”이라고 밝혔다. 또 “이 대통령은 불법적이고 비인도적인 이스라엘의 나포 행위를 공식적으로 규탄하고, 곳곳에서 학살을 자행한 학살자 네타냐후의 체포영장 집행에 대해 적극적인 입장을 내놓기를 촉구한다”고 했다.



앞서 이 대통령은 지난 3월10일 엑스에 이스라엘 방위군이 전장에서 시신을 떨어뜨리는 영상을 공유하며 “우리가 문제 삼는 ‘위안부’ 강제, 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다”고 썼다. 이에 이스라엘 외교부는 “이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다”며 강력 반발했다. 그러자 이 대통령은 재차 엑스를 통해 “끊임없는 반인권적·반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인의 지적을 한번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망”이라고 했다.

