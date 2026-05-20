유의동, 평택을 단일화 가능성에 “보수 목소리 합쳐야 하는 거 아니냐는 요구 있어…진지하게 고민”

유의동 국민의힘 경기 평택을 재선거 후보가 20일 황교안 자유와혁신 후보 간의 보수 단일화 가능성에 대해 "보수의 목소리를 하나로 합쳐야 하는 거 아니냐는 말씀을 많이 듣고 있다"며 "이 부분에 대해서 진지하게 고민의 수준을 높이고 있는 것은 사실"이라고 말했다.

유 후보는 지지자들이 "갑질 폭행 의혹이 있는 김용남 후보나 입시 비리 전력이 있는 조국 후보가 우리 지역을 대표해서는 안 된다, 용서할 수가 없다"고 말했다.

그는 '부정선거론을 주장하는 황 후보와의 사상적 차이가 있어 단일화가 어렵지 않느냐'는 취지의 진행자 질문에 "황교안 대표의 생각과 저의 생각이 차이는 있겠지만 그 차이가 민주당이나 조국당보다는 멀지 않을 것"이라며 "그 부분에 대해 지역 주민들 요구가 있는 만큼 현실적으로 무시할 수는 없다는 게 기본적인 제 입장"이라고 말했다.