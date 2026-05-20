창간 80주년 경향신문

유의동, 평택을 단일화 가능성에 “보수 목소리 합쳐야 하는 거 아니냐는 요구 있어…진지하게 고민”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

유의동 국민의힘 경기 평택을 재선거 후보가 20일 황교안 자유와혁신 후보 간의 보수 단일화 가능성에 대해 "보수의 목소리를 하나로 합쳐야 하는 거 아니냐는 말씀을 많이 듣고 있다"며 "이 부분에 대해서 진지하게 고민의 수준을 높이고 있는 것은 사실"이라고 말했다.

유 후보는 지지자들이 "갑질 폭행 의혹이 있는 김용남 후보나 입시 비리 전력이 있는 조국 후보가 우리 지역을 대표해서는 안 된다, 용서할 수가 없다"고 말했다.

그는 '부정선거론을 주장하는 황 후보와의 사상적 차이가 있어 단일화가 어렵지 않느냐'는 취지의 진행자 질문에 "황교안 대표의 생각과 저의 생각이 차이는 있겠지만 그 차이가 민주당이나 조국당보다는 멀지 않을 것"이라며 "그 부분에 대해 지역 주민들 요구가 있는 만큼 현실적으로 무시할 수는 없다는 게 기본적인 제 입장"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

유의동, 평택을 단일화 가능성에 “보수 목소리 합쳐야 하는 거 아니냐는 요구 있어…진지하게 고민”

입력 2026.05.20 21:57

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유의동 국민의힘 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 지난 6일 기자와 인터뷰하고 있다. 김정근 기자

유의동 국민의힘 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 지난 6일 기자와 인터뷰하고 있다. 김정근 기자

유의동 국민의힘 경기 평택을 재선거 후보가 20일 황교안 자유와혁신 후보 간의 보수 단일화 가능성에 대해 “보수의 목소리를 하나로 합쳐야 하는 거 아니냐는 말씀을 많이 듣고 있다”며 “이 부분에 대해서 진지하게 고민의 수준을 높이고 있는 것은 사실”이라고 말했다.

유 후보는 이날 YTN 라디오 <김준우의 뉴스 정면승부> 인터뷰에서 “최근에 본격적으로 공식 선거일이 다가오니 지역에서 많은 분이 그런 요청이 있다”며 이같이 말했다.

유 후보는 지지자들이 “갑질 폭행 의혹이 있는 김용남 (더불어민주당) 후보나 입시 비리 전력이 있는 조국 (조국혁신당) 후보가 우리 지역을 대표해서는 안 된다, 용서할 수가 없다(고 한다)”고 말했다.

그는 ‘부정선거론을 주장하는 황 후보와의 사상적 차이가 있어 단일화가 어렵지 않느냐’는 취지의 진행자 질문에 “황교안 대표의 생각과 저의 생각이 차이는 있겠지만 그 차이가 민주당이나 조국당보다는 멀지 않을 것”이라며 “그 부분(단일화)에 대해 지역 주민들 요구가 있는 만큼 현실적으로 무시할 수는 없다는 게 기본적인 제 입장”이라고 말했다. 그는 “그 부분을 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글