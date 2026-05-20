윤석열, 다음달 6일 종합특검 첫 출석…‘반란’ 피의자 조사

윤석열 전 대통령이 다음달 권창영 2차 종합특별검사팀에 첫 피의자 조사를 받기 위해 출석한다.

특검팀은 20일 윤 전 대통령을 다음달 6일 군형법상 반란 우두머리 혐의로 조사할 예정이라고 밝혔다. 특검팀은 윤 전 대통령이 출석해 조사를 받겠다는 의사를 밝혔다고 전했다.

앞서 특검팀은 윤 전 대통령에게 지난달 30일 출석을 요구했으나, 윤 전 대통령 측이 현재 진행 중인 재판 일정을 이유로 거부하면서 조사하지 못했다. 오는 23일 두번째 출석 통보를 했으나, 거듭 응하기 어렵다는 입장을 내놔 양측이 일정을 조율한 것으로 알려졌다.

특검은 윤 전 대통령이 김용현 전 국방부 장관, 박안수 전 육군참모총장, 곽종근 전 육군특수전사령관 등과 공모해 병기를 휴대한 군인들을 국회와 중앙선거관리위원회에 보내 폭동을 일으킨 행위가 군형법상 반란죄에 해당한다고 보고 수사하고 있다. 반란죄는 원칙적으로 군인에게 적용되지만 군인과 공모해 범행한 비군인 신분도 처벌 가능하다.

윤 전 대통령 측은 반란 우두머리 죄의 구성 요건이 이미 재판 중인 내란 우두머리죄에 포섭된다며, 특검이 반란 혐의로 재판에 넘기면 '이중 기소'라고 주장하고 있다. 윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의 재판 1심에서 무기징역을 선고받고, 현재 서울고법에서 항소심 재판을 받고 있다.

특검은 윤 전 대통령이 12·3 불법계엄 선포 직후 미국 등 국제사회에 계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 보내려 했다는 의혹도 수사하고 있다. 이와 관련해서도 오는 26일과 29일 조사하려 했으나 윤 전 대통령 측은 출석이 어렵다는 입장을 밝혔다. 이에 다음달 반란 관련 의혹으로 출석했을 때 ‘계엄 메시지’ 의혹에 대해서도 함께 조사받는 방안을 조율하고 있는 것으로 알려졌다.