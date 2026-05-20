이스라엘 극우 장관 공개한 ‘가자지구 구호선단’···팔 묶고 무릎 꿇린 채 “환영” 조롱

이스라엘의 극우 성향의 이타마르 벤 그비르 국가안보부 장관이 팔레스타인 가자지구 구호선단에 탑승했다 체포된 활동가들을 향해 조롱하는 영상을 20일(현지시간) 자신의 엑스(X)에 공개했다. 활동가들은 항구시설 등에서 무릎을 꿇고 손목이 묶인 상태였다.

벤 그비르 장관이 공개한 영상은 한 활동가가 “팔레스타인을 해방하라”고 외치는 장면으로 시작되는데, 그 직후 경찰로 보이는 이스라엘 기관원들이 그의 머리를 잡아 누르고 무릎 꿇린다.

수십명의 활동가들이 항구시설로 보이는 곳에서 ‘케이블타이’로 손목이 묶인 채 무릎을 꿇고 바닥에 이마를 대고 있는 장면도 보였다. 영상에는 이스라엘 국가가 울려퍼지는 음성도 담겼다. 벤 그비르 장관은 대형 이스라엘 국기를 흔들며 히브리어로 “이스라엘에 오신 것을 환영합니다. 우리가 주인입니다”라고 외치는 장면도 나온다.

이스라엘은 최근 해상 봉쇄를 뚫고 구호 물품을 전하려던 활동가들이 탄 선박을 나포하고 이스라엘로 이송했다. 캐서린 코놀리 아일랜드 대통령의 여동생을 포함한 400명이 넘는 활동가들이 지난주 터키에서 출항한 구호선단에 탑승했다고 더타임즈오브이스라엘은 전했다.

팔레스타인 이슬람 무장단체 하마스는 이 영상에 대해 “이스라엘 지도자들의 도덕적 타락을 보여주는 증거”라고 비난했다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “구조 활동가에 대한 이스라엘의 처우는 용납할 수 없으며 설명을 듣기 위해 이스라엘 대사를 부를 것”이라고 밝혔다.

이스라엘 정부 내부에서도 비판이 나왔다. 베냐민 네타냐후 총리는 이 영상에 대해 “이스라엘의 가치관에 부합하지 않는다”며 “구금된 활동가들을 대하는 방식이 옳지 않고, 가능한 빨리 추방해야 한다”고 말했다고 AFP통신은 전했다.

기드온 사르 이스라엘 외무부 장관은 자신의 X에 “(벤 그비르 장관) 당신은 이 수치스러운 행태로 우리 국가에 고의적으로 해를 끼쳤다. 처음이 아니다”라며 “군인들부터 외교부 직원들, 그리고 수많은 다른 사람들에 의해 이루어진 엄청나고 전문적이며 성공적인 노력을 무너뜨렸다”고 비판했다.

벤 그비르 장관은 사르 장관에 대해 다시 “정부 중에는 아직 테러 지지자들과 어떻게 대처해야 하는지 이해하지 못한 사람들이 있다”며 “이스라엘 외교부 장관은 이스라엘이 더 이상 두들겨 맞는 아이가 아니라는 사실을 이해해야 한다. 우리 지역에 와서 테러를 지지하고 하마스에 공감하는 자는 매를 맞을 것이며, 우리는 그에게 다른 뺨을 돌려주지 않을 것”이라고 말했다.