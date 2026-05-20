6·3 지방선거에 출마한 김관영 무소속 전북지사 후보를 겨냥한 ‘테러 암시’성 사회관계망서비스(SNS) 게시글이 퍼지면서 김 후보 측이 경찰에 수사를 의뢰했다. 선거 막판 과열 양상이 정치인 신변 위협 논란으로까지 번지는 모양새다.

김 후보 선거대책위원회는 특정 페이스북 계정에 김 후보에 대한 위해를 예고하는 취지의 글이 게시됐다는 제보를 받고 경찰에 수사를 의뢰했다고 20일 밝혔다.

게시글 작성자인 강모씨는 자신의 페이스북에 “내일부터 현금 살포범 잡으러 간다”며 “충고는 친 민주당, 전북을 사랑하는 분, 친 이원택, 친구들만 오늘까지만 해 달라. 내일부터는 전북과 민주당을 위해 나를 버리겠다”고 적었다.

이에 또 다른 이용자 최모씨는 댓글로 “잡으러 갈 때 반항하고 도망갈 테니 수갑과 권총을 챙겨가라”고 적으며 동조했다.

작성자가 언급한 ‘현금 살포’는 지난달 김 후보가 금품 살포 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 전력을 겨냥한 것으로 풀이된다. 게시글 내용과 언급된 인사 등을 볼 때, 해당 계정은 이원택 민주당 후보 지지자의 SNS인 것으로 추정된다.

선거를 앞두고 정치인을 겨냥한 테러 암시 게시글이 등장한 것은 이번이 두 번째다. 앞서 지난 16일에도 정체불명의 SNS 단체대화방에서 “정청래를 죽이자”, “정청래 암살단 모집” 등의 표현이 담긴 게시물이 올라와 경찰에 수사가 의뢰된 바 있다.

김 후보 측은 강한 유감을 표했다.

선대위 관계자는 “본선거 출정식을 앞두고 혼탁한 선거판을 바로잡기 위해 ‘네거티브 종식’을 선언한 직후 이런 제보가 접수돼 매우 유감”이라며 “사안의 심각성을 고려해 경찰에 수사를 의뢰했다”고 밝혔다.