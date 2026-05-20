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김관영 전북지사 후보 겨냥 ‘테러 모의’ 정황···경찰 수사의뢰

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본문 요약

6·3 지방선거에 출마한 김관영 무소속 전북지사 후보를 겨냥한 '테러 암시'성 사회관계망서비스 게시글이 퍼지면서 김 후보 측이 경찰에 수사를 의뢰했다.

김 후보 선거대책위원회는 특정 페이스북 계정에 김 후보에 대한 위해를 예고하는 취지의 글이 게시됐다는 제보를 받고 경찰에 수사를 의뢰했다고 20일 밝혔다.

게시글 작성자인 강모씨는 자신의 페이스북에 "내일부터 현금 살포범 잡으러 간다"며 "충고는 친 민주당, 전북을 사랑하는 분, 친 이원택, 친구들만 오늘까지만 해 달라. 내일부터는 전북과 민주당을 위해 나를 버리겠다"고 적었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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  • 사회 선택! 6·3 지방선거

김관영 전북지사 후보 겨냥 ‘테러 모의’ 정황···경찰 수사의뢰

입력 2026.05.20 22:13

수정 2026.05.20 23:16

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6·3 지방선거 전북지사에 출마한 김관영 무소속 후보가 유세 현장에서 만난 지역 주민과 밝은 표정으로 악수하고 있다. 김관영 선거대책위 제공

6·3 지방선거 전북지사에 출마한 김관영 무소속 후보가 유세 현장에서 만난 지역 주민과 밝은 표정으로 악수하고 있다. 김관영 선거대책위 제공

김관영 무소속 전북지사 후보를 향해 “현금 살포범 잡으러 간다”, “수갑과 권총을 가져가라”며 위해를 예고한 페이스북 게시글과 동조 댓글 캡처 화면. 김관영 선거대책위 제공

김관영 무소속 전북지사 후보를 향해 “현금 살포범 잡으러 간다”, “수갑과 권총을 가져가라”며 위해를 예고한 페이스북 게시글과 동조 댓글 캡처 화면. 김관영 선거대책위 제공

6·3 지방선거에 출마한 김관영 무소속 전북지사 후보를 겨냥한 ‘테러 암시’성 사회관계망서비스(SNS) 게시글이 퍼지면서 김 후보 측이 경찰에 수사를 의뢰했다. 선거 막판 과열 양상이 정치인 신변 위협 논란으로까지 번지는 모양새다.

김 후보 선거대책위원회는 특정 페이스북 계정에 김 후보에 대한 위해를 예고하는 취지의 글이 게시됐다는 제보를 받고 경찰에 수사를 의뢰했다고 20일 밝혔다.

게시글 작성자인 강모씨는 자신의 페이스북에 “내일부터 현금 살포범 잡으러 간다”며 “충고는 친 민주당, 전북을 사랑하는 분, 친 이원택, 친구들만 오늘까지만 해 달라. 내일부터는 전북과 민주당을 위해 나를 버리겠다”고 적었다.

이에 또 다른 이용자 최모씨는 댓글로 “잡으러 갈 때 반항하고 도망갈 테니 수갑과 권총을 챙겨가라”고 적으며 동조했다.

작성자가 언급한 ‘현금 살포’는 지난달 김 후보가 금품 살포 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 전력을 겨냥한 것으로 풀이된다. 게시글 내용과 언급된 인사 등을 볼 때, 해당 계정은 이원택 민주당 후보 지지자의 SNS인 것으로 추정된다.

선거를 앞두고 정치인을 겨냥한 테러 암시 게시글이 등장한 것은 이번이 두 번째다. 앞서 지난 16일에도 정체불명의 SNS 단체대화방에서 “정청래를 죽이자”, “정청래 암살단 모집” 등의 표현이 담긴 게시물이 올라와 경찰에 수사가 의뢰된 바 있다.

김 후보 측은 강한 유감을 표했다.

선대위 관계자는 “본선거 출정식을 앞두고 혼탁한 선거판을 바로잡기 위해 ‘네거티브 종식’을 선언한 직후 이런 제보가 접수돼 매우 유감”이라며 “사안의 심각성을 고려해 경찰에 수사를 의뢰했다”고 밝혔다.

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