창간 80주년 경향신문

미 국무, 쿠바 시민들에 스페인어로 “새 관계” 제안···“1억달러 지원”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

마르코 루비오 미국 국무부장관이 쿠바 독립기념일을 맞아 쿠바 국민에게 직접 스페인어 영상 메시지를 보내 "새로운 관계"를 제안했다.

루비오 장관은 20일 루비오 장관이 국무부 유튜브 채널을 통해 스페인어 영상 메시지를 공개하고 "쿠바 국민이 겪는 상상할 수 없는 고난의 책임이 공산주의 지도부에 있다"고 주장했다고 미국 온라인 매체 악시오스는 보도했다.

국무장관으로서 쿠바 국민에게 직접 메시지를 전한 것은 이번이 처음이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 국무, 쿠바 시민들에 스페인어로 “새 관계” 제안···“1억달러 지원”

입력 2026.05.20 22:23

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마르코 루비오 미국 국무부장관이 20일(현지시간) 쿠바 독립기념일을 맞아 쿠바 국민들에게 스페인어로 영상 메시지를 전하고 있다. 미 국무부 유튜브 캡쳐

마르코 루비오 미국 국무부장관이 20일(현지시간) 쿠바 독립기념일을 맞아 쿠바 국민들에게 스페인어로 영상 메시지를 전하고 있다. 미 국무부 유튜브 캡쳐

마르코 루비오 미국 국무부장관이 쿠바 독립기념일을 맞아 쿠바 국민에게 직접 스페인어 영상 메시지를 보내 “새로운 관계”를 제안했다. 같은 날 미 법무부는 쿠바의 실질적 지도자 라울 카스트로를 기소한다고 밝혔다.

루비오 장관은 20일(현지시간) 루비오 장관이 국무부 유튜브 채널을 통해 스페인어 영상 메시지를 공개하고 “쿠바 국민이 겪는 상상할 수 없는 고난의 책임이 공산주의 지도부에 있다”고 주장했다고 미국 온라인 매체 악시오스는 보도했다. 국무장관으로서 쿠바 국민에게 직접 메시지를 전한 것은 이번이 처음이다.

루비오 장관은 영상에서 “여러분에게 전기도, 연료도, 식량도 없는 진짜 이유는 나라를 장악한 자들이 수십억달러를 약탈했지만 그 어느 것도 국민을 위해 쓰이지 않았기 때문”이라고 말했다. 그는 또 “쿠바는 어떤 ‘혁명’이 통치하는 것이 아니라 가에사(GAESA)가 통치하고 있다”고 했다.

가에사는 라울 카스트로 전 국가평의회 의장(대통령격)이 창설한 쿠바 군부 기업 연합체다. 악시오스는 추정 자산 180억 달러 규모에 호텔·건설·은행·유통 등을 통해 쿠바 경제의 70%를 장악하고 있다고 악시오스는 전했다.

루비오 장관은 “도널드 트럼프 대통령이 미국과 쿠바 사이의 새로운 관계를 제안하고 있다”며 “단 가에사가 아닌 쿠바 국민과 직접 맺는 관계여야 한다”고 강조했다. 그는 트럼프 행정부가 “쿠바 국민을 위한 1억달러 규모의 식량·의약품을 지원하겠다”며 “가톨릭교회나 신뢰할 수 있는 자선단체를 통해 배분돼야 한다”고 덧붙였다.

법무부는 이날 라울 카스트로 전 대통령이 1996년 마이애미 거점 구조 비행기 2대의 격추를 지시한 혐의로 기소장을 공개한다. 악시오스에 따르면 루비오 장관은 지난 2018년 동료 쿠바계 마이애미 출신 의원들과 함께 카스트로에 대한 기소를 법무부에 촉구한 바 있다.

한편 미 정부 관리들은 쿠바 정부가 유사시를 대비해 러시아와 중국으로부터 공격용 드론 300여대를 구매할 자금을 마련했고, 쿠바에 현재 이란·러시아·중국의 군사·정보 관계자들도 주둔하고 있는 것으로 알려졌다고 악시오스는 전했다

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글