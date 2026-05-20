[속보]청와대, 삼성전자 노사 잠정합의에 “노사 대승적 결단에 감사”

청와대는 20일 삼성전자 노사가 임금 관련 잠정 합의안을 도출했다는 소식에 “국가와 국민 모두를 위한 노사의 대승적 결단에 감사하다”고 밝혔다.

청와대 이날 “끝까지 중재에 임해준 노동부 장관 등 정부 관계자들의 노력이 어우러진 결과로 평가한다”며 이같이 밝혔다.