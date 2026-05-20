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삼성전자 “성숙하고 건설적 노사관계 구축할 것…심려끼쳐 사죄”

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본문 요약

삼성전자는 20일 노동조합과 2026년 임금협약 잠정 합의안을 도출한 뒤 "다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다"는 입장을 밝혔다.

삼성전자는 이날 오후 10시40분쯤 노동부 경기고용노동청에서 삼성전자 노조 공동투쟁본부와 '임금 및 단체 협약'에 잠정 합의한 뒤 낸 입장문을 통해 "뒤늦게나마 합의에 이르게 된 것은 국민과 주주, 고객 여러분의 성원, 정부의 헌신적인 조정, 그리고 묵묵히 자리를 지켜주신 임직원들이 있었기 때문으로, 진심으로 감사하다는 말씀과 함께 그동안 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 사죄드린다"며 이같이 밝혔다.

삼성전자는 그러면서 "아울러 기업 본연의 역할과 책임을 다함으로써 국가 경제에 더욱 기여하도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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삼성전자 “성숙하고 건설적 노사관계 구축할 것…심려끼쳐 사죄”

입력 2026.05.20 23:17

  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼성전자 노사 교섭대표가 20일 밤 경기고용노동청에서 노사 간 잠정 합의안에 서명한 뒤 함께 손을 맞잡고 있다. 왼쪽은 여명구 삼성전자 반도체 부문(DS) 피플팀장, 오른쪽은 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장. 연합뉴스

삼성전자 노사 교섭대표가 20일 밤 경기고용노동청에서 노사 간 잠정 합의안에 서명한 뒤 함께 손을 맞잡고 있다. 왼쪽은 여명구 삼성전자 반도체 부문(DS) 피플팀장, 오른쪽은 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장. 연합뉴스

삼성전자는 20일 노동조합과 2026년 임금협약 잠정 합의안을 도출한 뒤 “다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다”는 입장을 밝혔다.

삼성전자는 이날 오후 10시40분쯤 노동부 경기고용노동청에서 삼성전자 노조 공동투쟁본부와 ‘임금 및 단체 협약’에 잠정 합의한 뒤 낸 입장문을 통해 “뒤늦게나마 합의에 이르게 된 것은 국민과 주주, 고객 여러분의 성원, 정부의 헌신적인 조정, 그리고 묵묵히 자리를 지켜주신 임직원들이 있었기 때문으로, 진심으로 감사하다는 말씀과 함께 그동안 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 사죄드린다”며 이같이 밝혔다.

삼성전자는 그러면서 “아울러 기업 본연의 역할과 책임을 다함으로써 국가 경제에 더욱 기여하도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

노사가 정부 중재로 잠정 합의안을 도출하면서 21일로 예고됐던 총파업 위기에서 벗어나게 됐다. 노조는 이달 22일 14시부터 27일 10시까지 조합원을 대상으로 잠정합의안 찬반투표를 진행할 예정이다.

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