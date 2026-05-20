삼성전자 “성숙하고 건설적 노사관계 구축할 것…심려끼쳐 사죄”

삼성전자는 20일 노동조합과 2026년 임금협약 잠정 합의안을 도출한 뒤 "다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 보다 성숙하고 건설적인 노사관계를 구축해 나가겠다"는 입장을 밝혔다.

삼성전자는 이날 오후 10시40분쯤 노동부 경기고용노동청에서 삼성전자 노조 공동투쟁본부와 '임금 및 단체 협약'에 잠정 합의한 뒤 낸 입장문을 통해 "뒤늦게나마 합의에 이르게 된 것은 국민과 주주, 고객 여러분의 성원, 정부의 헌신적인 조정, 그리고 묵묵히 자리를 지켜주신 임직원들이 있었기 때문으로, 진심으로 감사하다는 말씀과 함께 그동안 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 사죄드린다"며 이같이 밝혔다.

삼성전자는 그러면서 "아울러 기업 본연의 역할과 책임을 다함으로써 국가 경제에 더욱 기여하도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.