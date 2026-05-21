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[속보]삼성전자 반도체 사업성과 10.5% 상한 없이 전액 자사주 지급···임금인상률 6.2%

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삼성전자 노사가 반도체 부문에 대한 특별성과급을 신설하기로 했다.

20일 삼성전자 노사가 합의한 2026년 임금협상 잠정 합의안을 보면, 성과급 체계를 기존 OPI 제도는 유지하고, DS부문에 대한 특별경영성과급을 새롭게 만들기로 했다.

특별경영성과급은 노사 합의로 선정한 사업성과의 10.5%를 재원으로 삼고, 지급률 상한은 따로 두지 않는다.

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[속보]삼성전자 반도체 사업성과 10.5% 상한 없이 전액 자사주 지급···임금인상률 6.2%

입력 2026.05.21 00:28

  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼성전자 노사 협상이 잠정 합의된 20일 경기도 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장, 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장이 손을 맞잡고 있다. 정효진 기자

삼성전자 노사 협상이 잠정 합의된 20일 경기도 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장, 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장이 손을 맞잡고 있다. 정효진 기자

삼성전자 노사가 반도체(DS) 부문에 대한 특별성과급을 신설하기로 했다. 특별성과급 규모는 사업 성과의 10.5%로 정하고, 전액 자사주로 지급하되 상한을 두지 않기로 했다. 노사 협상 과정에서 최대 쟁점이었던 적자 사업부에 대한 차등 지급은 올해 적용을 유예하고 내년부터 적용하기로 했다.

20일 삼성전자 노사가 합의한 2026년 임금협상 잠정 합의안을 보면, 성과급 체계를 기존 OPI(초과이익성과급) 제도는 유지하고, DS부문에 대한 특별경영성과급을 새롭게 만들기로 했다.

특별경영성과급은 노사 합의로 선정한 사업성과의 10.5%를 재원으로 삼고, 지급률 상한은 따로 두지 않는다. 특히 재원 배분율은 부문 40%, 사업부 60%이며, 공통 조직의 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 한다.

특별경영성과급은 회사가 정한 조건에 따라 세후 전액을 자사주로 지급하기로 했다. 지급된 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있으며, 나머지 3분의 1은 1년간, 나머지 3분의 1은 2년간 매각이 제한된다.

적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 지급률로 하되, 적용 시점은 1년을 유예해 2027년분부터 적용하기로 했다.

DS부문 특별경영성과급은 향후 10년간 적용된다. 다만, 2026년∼2028년 해마다 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029∼2035년 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성을 조건으로 한다.

올해 평균 임금 인상률은 6.2%(기본인상률 4.1%, 성과인상률 2.1%)로 결정됐다.

복지도 강호됐다. 사내주택 대부 제도, 자녀출산경조금 상향(첫째 100만원·둘째 200만원·셋째 이상 500만원) 등도 합의됐다.

또 상생협력 차원에서 DX(완제품)부문과 CSS사업팀에 대해 600만원 상당의 자사주를 지급하고, 협력업체 동반성장 등을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 조속히 발표할 계획이다.

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