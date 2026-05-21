주한 미 대사 후보 “쿠팡 등 미국 기업 차별 없어야…점검할 것”

도널드 트럼프 2기 미국 행정부의 첫 주한 미국 대사 후보로 지명된 미셸 박 스틸 후보자가 20일(현지시간) 인사청문회에서 한·미 동맹은 한국뿐 아니라 인도·태평양 지역 전체를 지키기 위한 중심축이라고 밝혔다. 그는 또 쿠팡 등 한국에서 활동하는 미국 기업들이 차별 받아선 안 된다는 입장을 밝혔다.

스틸 후보자는 이날 열린 미 연방 상원 외교위원회 인사청문회 모두발언에서 한국 속담인 “고생 끝에 낙이 온다”를 한국어로 언급했다. 그는 “수많은 한국계 미국인들처럼 우리의 이야기는 고난 속에서 시작됐다”며 “내 아버지는 미국을 희망·자유·번영의 등대로 여기며, 나를 미국에서 공부하도록 권했다. 아버지의 말은 옳았다”고 말했다.

스틸 후보자는 제임스 리시(공화·아이다호) 위원장이 갈수록 악화하는 남북 관계에 대한 견해를 묻자 자신의 부모가 북한 실향민 출신인 점을 거듭 언급하며 “북한에서 얼마나 많은 사람이 고통받는지 우리 모두 알고 있다. 그것이 한·미·일 간 강력한 동맹이 필요한 이유”라고 말했다.

스틸 후보자는 또 ‘쿠팡 등 미국 기술 기업이 한국에서 차별받지 않도록 각별히 신경 써달라’는 빌 해거티 의원(공화·테네시)의 질의에 “지난해 한·미 정상 간 조인트팩트 시트(공동 설명서)에는 미국 기업이 차별 받아선 안 되며 불필요한 장벽에 직면해서도 안 된다는 점이 매우 분명하게 명시돼 있다”며 “제가 인준을 받는다면 이 사안에 대해 분명하게 후속 조치를 취하겠다”고 말했다.

미국 농산물에 대한 한국의 비관세 장벽 완화 약속이 지켜지게 해달라는 피트 리게츠 의원(공화·네브래스카)의 당부에는 “제가 인준을 받게 된다면, 이 무역 문제를 관장하는 한국 정부 관계자들과 직접 마주 앉아 논의하겠다”고 답했다. 이어 “조인트팩트 시트에 따른 한국의 3500억달러 대미 투자 자금이 정확히 어디에서, 어떤 형태로 나오는지 확인하고 싶다”고 말해 투자 재원과 구체적 이행 방안을 점검할 필요가 있다는 인식을 드러냈다.

청문회에서 상원 외교위 위원들은 여야를 가리지 않고 스틸 후보자에 대해 우호적인 입장을 보였다. 특히 트럼프 대통령의 의회 내 최측근인 해거티 의원은 “내 딸들이 방탄소년단(BTS) 콘서트에 가기를 고대하고 있다”고 말해 청문회장에 웃음이 터지기도 했다.