엄마아빠 출근 급한데 등교시간은 아직···우리 아이 ‘이곳’ 먼저 간다

“띠리링 띠리링.”

지난 19일 오전 7시30분 서울 동작구 사당동 우리동네키움센터 동작13호점에 초인종이 울렸다. 이른 아침부터 센터를 찾은 건 책가방을 멘 초등학교 2학년 학생이었다. 아이 어머니는 “잘 다녀와”라고 말하고는 급히 일터로 발길을 돌렸다.

뒤이어 초등학교 1학년·2학년 남매부터 3학년·6학년 자매 등 8명이 센터에 모였다. 부모가 출근한 뒤 학교에 갈 때까지 돌봄이 필요해 키움센터 ‘아침돌봄’에 참여한 아이들이다.

돌봄교사들은 출출한 아이들을 위해 간단한 간식을 준비했다. 이날 메뉴는 고기만두와 야채주스. 한 학생은 “예전에는 혼자 집에 있다가 학교 갈 때가 많았는데, 여기 와서 간식도 먹고 갈 수 있어 좋다”고 말했다. 간식을 먹은 아이들은 서가로 향해 옹기종기 모여 앉아 책을 읽었다.

“학교 가자!” 오전 8시20분이 되자 돌봄교사가 큰 소리로 말했다. 아이들은 인형이 주렁주렁 달린 가방을 메고 센터 밖으로 나섰다. 8분 거리인 학교까지 돌봄교사들이 아이들 손을 잡고 함께 걸었다. 교문 앞에 다다른 아이들은 “다녀오겠습니다”라고 인사한 뒤 학교 안으로 들어갔다. ‘짧지만 든든한’ 아침돌봄이 마무리됐다.

초등학생 자녀를 둔 맞벌이 가정 등의 오전 돌봄 공백을 해소하기 위한 ‘서울형 아침돌봄’은 현재 서울시 초등 돌봄시설인 키움센터 275곳 가운데 30곳에서 운영하고 있다. 돌봄교사가 간식을 챙겨주고 등굣길에도 동행한다. 키움센터 정기돌봄 이용자가 아니어도 누구나 무료로 이용할 수 있다. 서울시는 2024년 4월 키움센터 10곳에서 아침돌봄 시범 운영을 시작한 뒤 지난해 전 자치구에 1곳씩 총 25곳으로 확대했고, 올해 1월 30곳까지 늘렸다.

동작13호점은 지난 1월부터 아침돌봄을 시작했다. 부모 일정에 따라 매일 아침 오는 아이도 있고, 특정 요일마다 오는 아이도 있다. 일시적으로 이용할 수도 있다. 오전에만 일하는 아침돌봄 교사 2명이 아이들 등교를 돕는다. 두 자녀를 아침돌봄에 보내는 김지연씨는 “누군가에게 힘들게 부탁할 필요 없이 제시간에 출근하면서도 아이를 믿고 맡길 수 있어 좋다”고 말했다.

성인 자녀를 둔 아침돌봄교사 이명희씨는 “‘우리 때도 이런 프로그램이 있었으면 얼마나 좋았을까’ 생각한다”며 “출근시간에는 5분, 10분이 정말 귀하다. 아침돌봄이 더 많은 곳에서 운영됐으면 좋겠다”고 말했다. 권현수 동작13호점 센터장은 “다양한 돌봄 서비스를 제공하면서 마을이 함께 아이들을 키우는 키움센터가 확대돼야 한다”며 “그에 맞춰 인력 등 지원도 뒤따라야 한다”고 말했다.

서울시는 2030년까지 아침돌봄을 운영하는 키움센터를 자치구별 2곳 수준인 총 50곳으로 늘릴 계획이다. 야간·교대근무 가정을 위한 야간돌봄과 주말 근무자를 위한 토요돌봄도 확대한다. 서울시 관계자는 “가정 상황에 맞는 돌봄을 제공해 사각지대를 줄여나갈 것”이라고 말했다.