청와대 인사 7명 지방선거 성적표는?…‘이재명 대통령 직계 세력화’ 여부 관심

이재명 정부 청와대 출신 인사 7명이 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거에 출마한다. 정부 출범 1년 만에 치러지는 첫 전국 단위 선거인 만큼, 이들의 성적표가 이 대통령의 국정운영 동력을 가늠할 변수로 떠오르고 있다. ‘이재명의 사람들’이 국회에 대거 입성할 경우 당내 청와대(BH) 직계 세력화 여부에도 관심이 쏠린다.

이번 선거에서 공식 후보로 등록한 청와대 출신 인사는 모두 7명이다. 하정우 전 인공지능(AI)미래기획수석(부산 북갑), 우상호 전 정무수석(강원지사), 김병욱 전 정무비서관(경기 성남시장), 김남준 전 대변인(인천 계양을), 전은수 전 대변인(충남 아산을), 김남국 전 국민디지털소통비서관(경기 안산갑), 손화정 전 국민통합비서관실 행정관(인천 영종구청장)이다. 애초 10명 이상이 출마를 위해 청와대를 떠났지만 이선호 전 자치발전비서관·진석범 전 선임행정관 등은 경선 문턱을 넘지 못했다.

최대 관심 지역은 하정우 전 수석이 출마한 부산 북갑이다. 전통적인 경합지인데다 대진표 때문에 주목도가 높아졌다. 국민의힘에선 해당 지역구 재선 의원 출신의 박민식 전 국가보훈부 장관이 출마했고, 야권 대선주자로 거론되는 한동훈 전 국민의힘 대표도 무소속으로 도전장을 내밀며 삼파전이 형성됐다. 부산 북갑은 부산시장 선거에 출마한 전재수 전 더불어민주당 의원의 지역구다. 2024년 총선에서 부산 전체 18개 지역구 중 유일하게 민주당 후보가 당선된 곳이기도 하다.

강원지사 선거도 승부처다. 스윙보터 지역인 강원에서 이기는 정당은 중원 확장의 교두보를 마련했다는 평가를 받는다. 4선 중진 의원을 지낸 우상호 전 청와대 정무수석과 재선에 도전하는 김진태 현 지사가 맞붙는다. 이 대통령의 정치적 기반인 경기 성남시장 선거도 여야가 공을 들이는 곳이다. 성남 분당을 의원 출신의 김병욱 전 청와대 정무비서관과 신상진 현 시장이 접전을 벌이고 있다.

나머지 지역은 대체로 민주당 우세로 분류된다. ‘이재명의 입’으로 불리는 김남준 전 대변인은 이 대통령의 지역구였던 인천 계양을에 전략공천됐다. 전은수 전 대변인은 강훈식 대통령비서실장 지역구인 충남 아산을 보궐선거에 출마했다. 이 대통령의 원조 측근 의원모임인 ‘7인회’ 출신의 김남국 전 비서관은 경기 안산갑에서 국회 복귀를 노린다. 행정관급 중 유일하게 경선을 통과한 손화정 전 행정관은 행정구역 개편으로 신설되는 인천 영종구 초대 구청장 선거에 도전한다.

이번 선거는 이 대통령 국정 장악력과 향후 정치 지형을 가늠할 중간 평가 성격을 띤다. 청와대 출신 인사가 다수 승리하면 이 대통령의 집권 2년 차 국정 운영은 더 힘을 받을 수 있다. 청와대 출신 인사들이 국회에 입성해 세력을 구축할지도 주목된다. 당내 ‘청와대(BH) 직계’ 라인이 가시화하면 당·청 관계 역학 구도에도 영향을 미칠 수 있다.