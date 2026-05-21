이서진 ‘츤데레 삼촌’ vs 조성하 ‘안습 아재’···연기 만렙들의 ‘바냐’ 대결

LG아트센터 ‘바냐 삼촌’ 대 국립극단 ‘반야아재’ 무게보다 동실대적 현실감 입힌 이서진 ‘한국식 재해석’ 조성하 무대 맞대결

“젊었을 때 나도 재능이 있었어. 지금은 너무 억울해. 내 시간, 기회를 다 날렸어.”

평생을 헌신했지만 모든 것이 헛수고였다는 사실을 깨달은 한 남자의 넋두리가 무대 위에 울려 퍼진다. 문득 삶의 한가운데서 밀려오는 허무의 감각은 어디 한 사람만의 것일까. 시대와 세대는 달라도, 자신이 쏟아부은 시간의 의미를 되묻게 되는 순간은 누구에게나 한 번쯤 찾아온다.

5월, 두 편의 ‘바냐’가 연이어 무대에 오른다. 러시아 극작가 안톤 체호프의 대표작 <바냐 아저씨>(1897)를 서로 다른 방식으로 풀어낸 LG아트센터의 <바냐 삼촌>(연출 손상규)과 국립극단의 <반야 아재>(연출 조광화)다. 연극계 ‘바냐 대전’으로 뜨거운 관심이 쏠린 가운데, 지난 7일 배우 이서진과 고아성의 <바냐 삼촌>이 먼저 베일을 벗었다.

원작 <바냐 아저씨>는 죽은 누이의 교수 남편을 위해 평생을 헌신한 바냐가, 자신이 떠받들어온 매형 세레브랴코프가 실은 무능하고 허영 가득한 인물이었다는 사실을 깨닫고 무력감에 휩싸이는 이야기다. 바냐는 위대한 학자를 위해 희생한다고 믿으며 고단한 삶을 견뎌왔지만, 결국 자신의 인생이 통째로 낭비됐다는 허무와 분노에 휩싸인다. 19세기 러시아 시골 영지를 배경으로 바냐와 그를 위로하는 조카 소냐, 욕망과 체념 속에 흔들리는 인물 군상이 펼쳐진다.

손상규 연출의 <바냐 삼촌>은 이 묵직한 고전 위에 배우 이서진이라는 대중적인 캐릭터를 전면에 내세웠다. 그리고 이 선택은 꽤 영리하게 작동한다.

데뷔 27년 만에 첫 연극 무대에 도전한 이서진의 바냐는 체호프 작품 특유의 ‘우울하고 고뇌하는 지식인’과 거리가 멀다. 그는 과장된 발성이나 무거운 ‘연극 톤’ 대신, 드라마에 가까운 현실적인 호흡으로 무대를 돌파한다. 철부지 중년, 아니 사춘기 소년처럼 투덜거리고 빈정거리며 매사에 부정적이지만 미워할 수 없는 인물이다. 관객은 바냐에게서 무능하고 지질한 시골 농장 관리인이 아니라, 예능 프로그램 등에서 익히 봐온 이서진의 ‘츤데레’ 매력을 자연스럽게 발견하게 된다.

덕분에 고전은 어렵지 않게 읽힌다. 무대 위 긴 정적과 철학적 대사도 부담 없이 다가온다. 이서진이 툭툭 내뱉는 대사의 리듬감은 냉소와 체념이 뒤섞인 바냐의 성격과 묘하게 맞물리며 인물이 품은 허무와 피로를 생활감 있게 살려낸다.

“내 젊음 내 피땀…. 25년 동안 단 한 번도 나에게 고맙다고 하지 않았어. 25년 동안 나는 두더지처럼 살았어. 나도 너처럼 책만 읽었으면 도스토옙스키가 됐을 거야, 이 쓸모없는 인간아.” 영지를 팔겠다는 교수의 말에 바냐가 울분을 터뜨리는 장면에서는 우스꽝스러운 투덜거림 속에 눌러 쌓여 있던 허무와 분노, 짜증까지 고스란히 전해진다.

동시에 원작 속 바냐가 품은 처절한 비애보다 호감과 친근함이 앞서며 극의 무게감이 다소 휘발되는 경향도 있다.

“하루하루 버티느라 힘들었지. 괜찮아. 너는 정말 대단했어. 우리 삶이 얼마나 근사했는지 돌아보게 될 거야.” 소냐의 마지막 위로는 끝내 달라지지 않을 삶을 알면서도 버텨야 하는 인간의 숙명을 받아들이는 순간이다. 이번 공연에서는 강렬한 울림보다 공감과 안쓰러움 쪽에 가까운 감정을 남긴다.

흥미로운 건 바로 그 가벼움 자체가 오늘날 관객의 감각과 맞닿아 있다는 점이다. 거대한 비극보다 생활형 허무에 익숙한 시대. 무너질 듯 절망하면서도 아침에 일어나 회사에 가고, 밥을 먹고, 하루를 버티는 사람들. 이서진의 바냐는 그런 동시대인의 얼굴에 더 가깝다. 깊은 절망 대신 툴툴대며 견디는 방식 말이다.

오는 22일 막이 오르는 국립극단의 <반야 아재>는 고전명작에 한국적 변주를 더해 오늘을 사는 ‘우리 이야기’로 관객을 마주한다. 연출 데뷔 30년을 맞은 조광화 연출은 원작의 배경을 1930년대 한국 시골 마을의 정미소로 옮겨왔다. 원작의 틀 위에 한국적 정서와 시대감을 덧입히겠다는 구상이다. 인물들 역시 한국식 옷을 입었다. 바냐는 ‘박이보’, 소냐는 ‘서은희’라는 이름으로 다시 태어난다.

조 연출은 “작품이 주는 위로나 공감을 관객이 바로 체화했으면 해서 우리의 이름으로, 또 우리 땅에 발 디딘 이야기로 보여드리고자 한다”고 설명했다.

선 굵은 카리스마를 보여온 배우 조성하가 우직하고 성실하지만 씁쓸한 현실의 격정을 품은 박이보를 맡아 꺼져가는 중년의 열정과 무력감을 연기한다. 여기에 여린 듯하지만 곧은 심지를 지닌 조카 서은희 역으로 배우 심은경이 합류해 국내 연극 무대 첫 데뷔전을 치른다.

조성하가 연기하는 바냐는 애처롭고 짠한 ‘안습’ 아재가 될 것으로 보인다. 그는 “‘아재’에는 낡고 고루한 이미지가 따라붙지만, 어찌 보면 우리 가족과 사회를 지탱해온 존재이기도 하다”며 “나이가 들며 꺼져가는 열정들이 작품 속 불안감과 무력감과 닮아 있다고 느꼈다”고 작품에 임하는 소감을 밝혔다.

국립극단의 <반야 아재>는 개막 전 이미 전회차 매진을 기록할 정도로 관객들의 뜨거운 기대를 모으고 있다.

원작의 맛을 현대적인 위트로 풀어낸 <바냐 삼촌>과 친숙한 한국적 정서로 재해석한 <반야 아재>. 같은 텍스트가 연출과 배우에 따라 어떻게 변주되는지 비교해보는 것이 이번 ‘바냐 대전’의 관전 포인트다.

체호프는 100년 전, 인간이란 평생 자신의 무가치함과 싸우는 존재임을 꿰뚫어 봤다. 오늘날 관객에게 이 작품이 낯설지 않은 이유다. 내가 쏟아부은 시간은 과연 가치 있었을까, 지금의 삶은 제대로 살아낸 결과일까. 치열하게 버텼는데도 남는 건 공허함뿐일 때, 우리 모두는 바냐가 된다.

<바냐 삼촌>은 서울 강서구 LG아트센터 시그니처홀에서, <반야아재>는 국립극장 해오름극장에서 31일까지 관객을 만난다.