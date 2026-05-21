[단독]“김명수, ‘계엄 때도 합참에 군령권’ 법률 조언받아”···특검, 합참 관계자 진술 확보

권창영 2차 종합특별검사가 “김명수 전 합동참모의장이 12·3 비상계엄 당시 ‘국회 등에 투입된 병력에 대한 통제권이 합참에 있다’는 내부 법률 조언을 받았다”는 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 특검은 김 의장이 이런 조언에도 불구하고 국회 등에 대한 병력 투입을 제지하지 않으면서 내란에 가담한 것으로 판단하고 있다.

20일 경향신문 취재를 종합하면, 특검은 최근 전직 합참 관계자를 불러 조사하면서 “김 전 의장이 ‘계엄이 선포돼도 작전통제권은 합참에 있다’는 참모의 조언을 받았다”는 취지의 진술을 확보했다. 진술에 따르면 이 참모는 내란 당시 김 전 의장에게 ‘군령권(병력 지휘권)이 합참에 있으니 국회와 중앙선거관리위원회에 투입된 군인에게 적법하게 복귀 명령을 내리라’는 취지로 조언했다고 한다.

특검은 김 전 의장을 내란 중요임무종사 혐의로 입건한 상태다. 특검은 내란 당시 군 서열 1위로서 군에 대한 작전 통제권을 가진 김 전 의장이 자신의 지휘 없이 병력이 위법하게 국회와 선관위에 침입하는 것을 제지하지 않은 점은 문제라고 본다. 김 전 의장이 병력 지휘권을 가지고도 그 권한을 저버림으로써 결과적으로 내란 행위에 가담한 ‘부작위(해야 할 일을 하지 않음)’ 책임이 있다는 것이다. 김 전 의장은 계엄이 선포된 후 합참 전투통제실에서 김용현 전 국방부 장관이 계엄군을 지휘하는 것을 실시간으로 지켜봤으나 별다른 제지를 하지 않은 것으로 조사됐다.

특검은 또 합참의 ‘계엄 실무 편람’ 등에 따라 계엄 상황에서 계엄사령관이 갖는 권한은 군사경찰과 사법경찰에 대한 통제권일 뿐, 군 작전통제권은 여전히 합참의장에게 있다고 보는 것으로 전해졌다. 게다가 김 전 의장이 합참 내부적으로 이 같은 법률 조언을 직접 받았다면, 그가 계엄 당시 작전을 제지할 권한이 있다는 걸 알면서도 이를 행사하지 않았다는 것이 특검의 시각이다. 특검은 오는 27일 김 전 의장을 피의자 신분으로 불러 조사할 방침이다.

다만 군 통수권자인 대통령이 계엄을 선포하고 국방부 장관에 직접 작전을 지휘하겠다고 나선 상황에서 김 전 의장에게 실질적인 병력 통제권이 있는지를 놓고는 법조계 의견이 갈린다. 앞서 내란 특검도 김 전 의장에게 내란 혐의를 적용할 수 있을지 검토했지만, 계엄 선포 이후로는 계엄사령관이 실질적인 병력 통제권을 갖는다고 보고, 김 전 의장에게 부작위 책임을 물을 순 없다고 판단한 것으로 전해졌다.