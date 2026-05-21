협상 ‘최종단계’ 트럼프 발언에···유가·금리 진정, 뉴욕증시 일제히 반등 ‘반도체 강세’

20일(현지시간) 미국 국채금리와 국제유가 급등세가 진정되며 뉴욕증시 3대 주요지수가 일제히 반등했다. 미국-이란 간 협상 기대감과 AI랠리가 증시 강세를 이끌었다.

이날 뉴욕증시에서 다우지수는 전장보다 645.47포인트(1.31%) 상승한 50,009.35에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 79.30포인트(1.08%) 오른 7,432.91에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 399.65포인트(1.55%) 오른 26,270.36에 장을 마쳤다.

최근 증시 하락 요인으로 작용한 미국 국채금리가 내리면서 투자심리도 회복됐다.

30년 만기 미 국채금리는 한때 5.20%까지 올라 글로벌 금융위기 직전인 2007년 7월 이후 19년 만에 최고치를 기록했으나 이날은 6.6bp 하락한 5.114%를 기록했다. 10년 만기 미 국채 금리도 전장보다 10bp 내린 4.569%를 기록했다.

국제 유가도 급락했다. 7월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 5.63% 하락한 배럴당 105.02달러, 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 5.66% 떨어진 98.26달러에 마감했다.

유가는 이란과의 협상이 ‘최종단계에 접어들었다’는 도널드 트럼프 미국 대통령 발언 이후 낙폭이 커졌다.

종목별로 보면 기술주와 반도체주 강세가 두드러졌다. 엔비디아는 실적 기대감 속에 1.3% 상승했다. AMD와 인텔도 각각 8.1%, 7.4% 급등했다. 필라델피아 반도체 지수는 4.5% 상승했다. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 AI 랠리에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

BMO 프라이빗 웰스의 수석 시장 전략가 캐롤 슐라이프는 “오늘은 기술주와 AI 테마가 다시 시장을 주도했다”며 “어제까지만 해도 금리 인상과 잠재적 인플레이션에 대한 우려가 지배적이었지만 이제 다시 ‘AI 관련주’에 무게를 싣는 분위기”라고 했다.