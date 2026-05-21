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중동전쟁 여파에 국내 생산자물가 상승률 28년 만에 최고

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본문 요약

중동 전쟁 여파로 국제 유가와 원재료 가격이 오르면서 국내 생산자물가 약 28년 만에 최대 증가폭을 기록했다.

전년동월대비로는 73.9% 올라 2022년 6월 이후 3년10개월 만에 최고치를 기록했다.

이문희 한은 물가통계팀장은 "3월에는 휘발유, 경유, 나프타 가격이 크게 올랐다"며 "4월 들어 나프타 가격 상승 폭은 축소됐지만, 휘발유, 경유, 등유 등의 상승 폭이 계속 유지됐고, 제트유가 큰 폭으로 올랐다"고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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중동전쟁 여파에 국내 생산자물가 상승률 28년 만에 최고

입력 2026.05.21 07:34

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 25%로 인상한다고 밝힌 지난1월27일 경기도 평택항에 수출용 컨테이너와 자동차가 놓여있다. 정효진 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 상호관세를 25%로 인상한다고 밝힌 지난1월27일 경기도 평택항에 수출용 컨테이너와 자동차가 놓여있다. 정효진 기자

중동 전쟁 여파로 국제 유가와 원재료 가격이 오르면서 국내 생산자물가 약 28년 만에 최대 증가폭을 기록했다.

21일 한국은행에 따르면 올해 4월 생산자물가지수는 128.43(202년 수준 100)으로, 전월(125.35)보다 2.5% 올랐다. 외환위기 때인 1998년 2월(2.5%) 이후 최고 상승률이다. 생산자물가지수는 지난해 9월 이후 8개월쨰 오르고 있다.

석유 및 석탄 제품 상승률은 31.9%로 전월(32.0%)과 거의 같았다. 전년동월대비로는 73.9% 올라 2022년 6월(83.3%) 이후 3년10개월 만에 최고치를 기록했다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “3월에는 휘발유, 경유, 나프타 가격이 크게 올랐다”며 “4월 들어 나프타 가격 상승 폭은 축소됐지만, 휘발유, 경유, 등유 등의 상승 폭이 계속 유지됐고, 제트유가 큰 폭으로 올랐다”고 설명했다.

농림수산품은 농산물(-4.0%)과 수산물(-3.2%) 중심으로 1.0% 하락했다. 전력·가스·수도 및 폐기물은 산업용 도시가스(3.9%) 등 위주로 0.3% 올랐다.

서비스도 0.8% 상승했다. 특히 금융 및 보험은 전년대비 26.2% 올라 1995년 통계작성이후 가장 큰폭으로 올랐다. 증시 호조에 위탁 매매수수료가 전년대비 119.0% 오른 점이 영향을 줬다.

수입품까지 포함해 가격변동을 측정한 국내 공급물가지수도 전월대비 5.2% 올랐다. 원재료가 28.5%올라 1980년 통계 작성이래 역대 최고치를 기록했다. 중간재와 최종재도 각각 4.3%, 0.5% 올랐다.

이 팀장은 “두바이유 가격과 원/달러 환율이 5월 19일까지 평균으로 볼 때 전월 평균보다 다소 하락했다”면서도 “산업용 도시가스나 국내 항공 여객 요금이 오를 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “원자재 가격 상승 등이 복합적으로 작용하면서 흐름을 예단하기 어렵다”고 했다.

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