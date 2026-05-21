오늘도 전국 곳곳 ‘비바람’ 계속···강풍 주의

목요일인 21일은 전국 대부분 지역에 전날부터 내리던 비가 계속되겠다.

기상청은 수도권과 강원 내륙은 오후에, 그 외에는 대부분 밤에 비가 그치겠다고 예보했다. 강원 중·남부 동해안·산지, 경북 북부 동해안·산지는 오는 22일 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기·충북·대구·경북 내륙·부산·울산·경남 5∼20㎜, 대전·세종·충남·광주·전남·전북·제주도 5∼10㎜, 강원 내륙 5∼30㎜다.

강원 동해안·산지에는 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 경북 북부 동해안·동북 산지에는 10∼40㎜의 비가 오는 22일 새벽까지 내리겠다.

중부지방과 제주도를 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(산지 70㎞) 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있어 안전사고에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 14.8도, 인천 15.5도, 강릉 15.8도, 대전 15.6도, 전주 18.6도, 광주 18.0도, 제주 19.5도, 대구 15.8도, 부산 16.6도, 울산 15.5도 등이다. 이날 낮 기온은 17∼26도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’으로 예상된다.

전국 대부분 해상에서 매우 높은 물결이 일겠다. 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.0∼3.0m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.