‘국회에 내란 계획 미보고·허위 증언’ 조태용 전 국정원장 오늘 1심 선고

12·3 내란 계획을 미리 알았지만 국회에 이를 보고하지 않은 혐의 등으로 기소된 조태용 전 국가정보원장의 1심 선고가 21일 나온다.

서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오후 3시 조 전 원장의 국정원법상 정치 관여 금지 위반, 직무유기 등 혐의 사건 1심 선고기일을 열 예정이다.

조 전 원장은 윤석열 전 대통령 등이 군을 동원해 국회를 봉쇄하고 정치인을 임의로 체포하려는 등 12·3 내란 계획을 미리 알고도 이를 국회에 보고하지 않은 혐의를 받는다. 국정원법상 국정원장은 국가안전보장에 중대한 영향이 미치는 상황이 발생히면 지체없이 대통령·국회 정보위원회에 보고해야 한다.

조 전 원장은 또 홍장원 전 국정원 1차장의 동선이 담긴 국정원 폐쇄회로(CC)TV 영상을 국민의힘 측에만 제공하는 등 정치에 간여하고, 정치인 체포 관련 대화가 담긴 윤석열 전 대통령과 홍 전 차장의 비화폰 정보 삭제에 관여한 혐의 등도 받는다.

이외에도 조 전 원장은 12·3 내란 이후 국회 국방위원회에 증인으로 출석해 ‘대통령으로부터 정치인 체포 지시를 받은 바가 없다’는 취지로 허위 증언을 한 혐의, ‘계엄 관련 문건을 전달받은 바 없다’는 취지로 국정원 명의의 허위 답변서를 제출한 혐의 등도 받는다.

앞서 조은석 내란특별검사팀은 지난달 열린 결심공판에서 조 전 원장에 대해 징역 7년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.