[속보] 유류세 인하 7월까지 연장…휘발유 122원·경유 145원 인하 폭 유지

정부가 중동전쟁 여파로 인한 유류비 부담을 덜기 위해 휘발유·경유에 대한 유류세 인하를 오는 7월 31일까지 두 달간 연장한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 21일 정부서울청사에서 민생물가 특별관리 관계 장관 태스크포스(TF) 및 대외경제장관회의를 주재하고 ‘6월 이후 유류세 운용 방안’을 발표했다.

인하 폭은 현행과 동일하게 리터당 휘발유 122원, 경유 145원을 유지한다. 재경부는 산업·물류 분야에 필수적인 경유에 상대적으로 높은 인하 폭을 적용했다고 설명했다.

정부는 2021년 말 유류세 인하를 처음 시행한 이후 유가·물가 상황에 따라 이번까지 총 14차례 연장을 결정했다. 현재는 지난 3월 27일부터 휘발유 15%, 경유 25%의 인하율을 적용 중이다.

재경부는 “최고가격제 시행과 함께 유류세 인하 조치를 병행함으로써 국민의 유류비 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

정부는 유류세 인하 조치의 추가 연장 가능성도 열어뒀다. 지난달 소비자물가 상승률이 2.6%로 1년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 오르는 등 물가 불안이 이어지고 있기 때문이다. 특히 석유류 물가는 21.9% 급등하며 전체 물가를 0.84%포인트 끌어올렸다.

강기룡 재경부 차관보는 “국제 석유 가격 흐름과 석유류 가격·소비량 변화, 소비자물가에 미치는 영향, 그리고 재정(목적예비비)으로 확보한 4조2000억원 규모를 넘지 않아야 한다는 점 등을 종합적으로 검토하고 있다”고 말했다.

강 차관보는 “구체적인 종료 시점을 부처 간에 본격적으로 논의하는 단계는 아니다”라며 “산업통상부에서 향후 제도 운영 방안을 검토 중이며, 적절한 시점에 별도로 말씀드릴 수 있을 것”이라고 했다.

정부는 이번 연장 조치를 시행하기 위해 ‘교통·에너지·환경세법 시행령’ 개정안을 추후 국무회의에 상정할 계획이다.