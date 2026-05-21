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트럼프 “대만 총통과 대화할 것···대만 문제 해결해야”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 라이칭더 대만 총통과 대화할 계획이라고 밝혔다.

20일 로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 취재진에 "라이칭더 총통과 대화하겠다"며 "나는 모든 사람과 얘기한다. 대만 문제를 해결하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 앞서 지난 15일에도 미·중 정상회담 후 미국으로 돌아가는 전용기에서 기자들에게 대만 무기 판매 관련 질문을 받고 "지금 대만을 이끄는 사람과 이야기해야 한다"고 밝힌 바 있다.

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트럼프 “대만 총통과 대화할 것···대만 문제 해결해야”

입력 2026.05.21 08:02

수정 2026.05.21 08:07

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  • 최민지 기자

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도널드 트럼프 대통령이 20일(현지시간) 수요일 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 대화하고 있다.AP연합뉴스

도널드 트럼프 대통령이 20일(현지시간) 수요일 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 대화하고 있다.AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 라이칭더 대만 총통과 대화할 계획이라고 밝혔다. 미국과 중국이 1979년 수교를 맺은 이후 미 대통령이 대만 최고지도자와 직접 소통한 적은 없었다. 미·중 정상회담 일주일 만에 양국 관계가 경색될 수 있다는 전망이 나온다.

20일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 취재진에 “라이칭더 총통과 대화하겠다”며 “나는 모든 사람과 얘기한다. 대만 문제를 해결하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 앞서 지난 15일에도 미·중 정상회담 후 미국으로 돌아가는 전용기에서 기자들에게 대만 무기 판매 관련 질문을 받고 “지금 대만을 이끄는 사람과 이야기해야 한다”고 밝힌 바 있다. 다만 라 총통의 이름을 직접 언급하진 않았다. 통신은 “처음 언급했을 당시엔 말실수라는 관측이 나왔다”고 했다.

로이터통신은 다만 “사안에 정통한 한 소식통에 따르면 현재까지 실제 통화 일정은 잡히지 않았다”고 전했다. 백악관과 주미 중국대사관 역시 이와 관련한 통신의 질의에 답변하지 않았다.

실제 통화가 성사될 경우 중국 측의 강한 반발과 함께 미·중 관계 악화가 예상된다. 미국 현직 대통령과 대만 총통은 1979년 미·중 수교 이후 이뤄진 적이 없기 때문이다. 트럼프 대통령은 첫 임기 시작 전인 2016년 12월 차이잉원 당시 대만 총통과 통화한 적이 있지만, 현직 대통령이 아닌 당선인 신분이었다. 당시에도 중국은 강하게 반발한 바 있다.

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