엔비디아, 이번에도 역대 최대 실적···주가는 약세

세계 시가총액 1위 기업 엔비디아가 12분기 연속 매출 신기록을 달성했다.

엔비디아는 회계연도 1분기(2~4월) 매출액이 816억2000만달러(약 122조원)로 지난 분기보다 20% 증가했다고 20일(현지시간) 공시했다. 전년대비로는 85% 늘었고, 시장조사기관 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장 컨센서스 788억5000만달러도 넘었다.

매출 대부분은 데이터센터 부문(752억달러)에서 나왔다. 데이터센터 매출은 전년대비 92% 증가했다.

세부적으로 보면 데이터센터 컴퓨팅 부문 매출이 604억달러, 네트워킹 부문 매출이 148억 달러를 기록했다.

PC·게임콘솔·자율주행차 등을 포괄하는 에지 컴퓨팅 부문 매출은 64억 달러로 전년동기 대비 29% 증가했다.

조정 주당순이익(EPS)도 1.87달러로 월가 예상치인 1.76달러를 웃돌았다.

엔비디아는 이번 분기부터 사업 부문 구분 체계를 개편한다고 밝혔다. 기존 세부 영역별 구분 대신 데이터센터 부문과 에지 컴퓨팅 두 축으로 재편 후 데이터센터는 다시 하이퍼스케일과 ACIE(인공지능 클라우드·산업·기업) 부문으로 나눈다.

엔비디아는 1분기 성장세가 2분기에도 이어져 매출이 910억달러에 이를 것으로 봤다. 다만 중국 시장 데이터센터 관련 매출은 전망에 포함되지 않았다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)는 “인류 역사상 가장 큰 규모의 인프라 확장인 AI 팩토리의 구축이 놀랍도록 빨라지고 있다”며 “엔비디아는 AI가 생산되는 모든 곳에서 확장 가능한 유일한 플랫폼”이라고 강조했다.

엔비디아 주가는 실적 기대감으로 정규장에서 1.3% 올랐으나, 실적 발표 이후 장후 거래에서 약 1% 가까이 하락했다.