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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 소통했다고 언급한 것과 관련해 정부 고위관계자가 "지금으로서는 특별한 접촉이 없는 것으로 생각한다"고 말했다.

이 당국자는 또 "쿠팡 문제가 한·미 간에 안보 논의를 진행시키는 데 어느 정도 영향이 있는 건 사실"이라면서도 "그러나 한·미 간 조인트 팩트시트의 안보 분야 이행을 위한 실무 그룹을 출범하기로 한 것 자체가 상황이 개선되고 있다고 말할 수 있다"고 말했다.

한·미 정상회담 후 8개월이 지나서야 실무 그룹이 출범하게 된 상황에서 앞으로의 이행 속도와 시간표에 대해선 "한·미 간 생각하는 시간표가 다를 것이기 때문에 서로 맞춰가면서 가속화해나가는 방식으로 성사시켜야 하지 않을까 싶다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정부 고위당국자 “북·미 사이 특별한 접촉 없는 것으로 알아”

입력 2026.05.21 08:13

수정 2026.05.21 08:53

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박윤주 외교부 제1차관이 특파원과 간담회를 하고 있다. 워싱턴 공동취재단

박윤주 외교부 제1차관이 특파원과 간담회를 하고 있다. 워싱턴 공동취재단

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 소통했다고 언급한 것과 관련해 정부 고위관계자가 “지금으로서는 특별한 접촉이 없는 것으로 생각한다”고 말했다.

이 당국자는 20일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 특파원 간담회에서 “중요한 것은 한·미 간 대북 공조가 굉장히 긴밀하다는 것이라면서 북·미 간 (협상) 진전이나, 적어도 접촉이 있다면 우리가 알게 돼 있다”고 말했다. 그러면서 “지금으로서는 특별한 접촉이나 이런 것은 있지 않은 걸로 생각한다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 15일 미·중 정상회담을 마치고 떠나기 전 취재진에게 “김정은 북한 지도자와 계속 소통해왔다”며 김 위원장과의 관계가 “좋다”고 말한 바 있다.

이 당국자는 한·미 정상회담 후 8개월이 지나서야 한·미 간 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 이행을 위한 킥오프(출범) 회의가 열리는 등 안보 분야 진전이 더딘 것 아니냐는 지적에 “팩트시트는 (한미) 두 지도자의 강한 의지가 있는 것”이라며 “정상들의 의지가 반영된 부분이라 (미국 측) 이행 의지에서 큰 문제가 있다고 느끼지는 못했다”고 밝혔다.

앞으로의 이행 속도와 시간표에 대해선 “한·미 간 생각하는 시간표가 다를 것이기 때문에 서로 맞춰가면서 가속화해나가는 방식으로 성사시켜야 하지 않을까 싶다”고 말했다.

그는 또 “쿠팡 문제가 한·미 간 안보 논의를 진행시키는 데 어느 정도 영향이 있는 건 사실”이라면서도 “그러나 팩트시트 킥오프 회의를 열기로 한 것 자체가 상황이 개선되고 있는 것이라 말할 수 있다”고 말했다.

미국 측이 한국 정부의 쿠팡 관련 조사나 조치를 백지화하라고 요구하는지에 대해선 “그런 요구는 없다”고 말했다. 이어 “우리는 국내법과 절차에 따라 공정하고 비차별적으로 (쿠팡 문제를) 다뤄가고 있다는 걸 지속적으로 설명하고 있다”며 “미국 측도 그러한 것(공정한 조사)을 기대하고 있는 것이 아닌가 추측한다”고 말했다.

이 당국자는 미국이 호르무즈 해협 문제 등에 대한 파병이나 추가 기여를 요청했는지에 대해서도 “그런 요청은 전혀 없었다”고 밝혔다. 다만 그는 “해협에서의 자유롭고 안전한 항행은 매우 중요한 원칙이라는 데 대해 양국 간 이해가 있었고, 잘 협력해 나가자는 정도의 얘기는 있었다”고 말했다.

지난 18일~21일 일정으로 미국 워싱턴을 찾은 박윤주 외교부 1차관도 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관이 서울에서 킥오프 회의를 개최하기로 합의한 점을 최대 성과로 꼽으며 “(안보분야 협의) 상황 자체가 희망적으로 개선됐다고 본다”고 말했다. 후커 차관은 전날 박 1차관을 만나 킥오프 미팅을 위해 수주 내 미국 대표단을 이끌고 한국을 방문하기로 합의했다.

박 1차관은 이날 만난 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관은 비자 문제 해결을 위해 지속적으로 관심과 지원을 이어나가겠다고 말했다고 전했다. 외교부는 이날 박 차관과 랜도 부장관의 회담 결과 보도자료에서 두 차관이 양국 간 대미투자 협의가 원만히 진행 중임을 평가했다고 밝혔다.

박 1차관은 아울러 이날 앨브리지 콜비 미 국방부 정책차관을 만났다며 “콜비 차관은 한국이 자국 방위를 주도해 나가고자 노력하고 있음을 높이 평가했다”며 “한국이 미국의 모범적 동맹이라는 점을 재차 강조했다”고 말했다.

박 1차관은 21일 미 연방 하원 외교위원회 동아태소위원장인 한국계 영 김(공화·캘리포니아) 의원과 면담한 뒤 귀국할 예정이다.

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