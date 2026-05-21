정부 고위당국자 “북·미 사이 특별한 접촉 없는 것으로 알아”

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 소통했다고 언급한 것과 관련해 정부 고위관계자가 “지금으로서는 특별한 접촉이 없는 것으로 생각한다”고 말했다.

이 당국자는 20일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열린 특파원 간담회에서 “중요한 것은 한·미 간 대북 공조가 굉장히 긴밀하다는 것이라면서 북·미 간 (협상) 진전이나, 적어도 접촉이 있다면 우리가 알게 돼 있다”고 말했다. 그러면서 “지금으로서는 특별한 접촉이나 이런 것은 있지 않은 걸로 생각한다”고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 15일 미·중 정상회담을 마치고 떠나기 전 취재진에게 “김정은 북한 지도자와 계속 소통해왔다”며 김 위원장과의 관계가 “좋다”고 말한 바 있다.

이 당국자는 한·미 정상회담 후 8개월이 지나서야 한·미 간 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 이행을 위한 킥오프(출범) 회의가 열리는 등 안보 분야 진전이 더딘 것 아니냐는 지적에 “팩트시트는 (한미) 두 지도자의 강한 의지가 있는 것”이라며 “정상들의 의지가 반영된 부분이라 (미국 측) 이행 의지에서 큰 문제가 있다고 느끼지는 못했다”고 밝혔다.

앞으로의 이행 속도와 시간표에 대해선 “한·미 간 생각하는 시간표가 다를 것이기 때문에 서로 맞춰가면서 가속화해나가는 방식으로 성사시켜야 하지 않을까 싶다”고 말했다.

그는 또 “쿠팡 문제가 한·미 간 안보 논의를 진행시키는 데 어느 정도 영향이 있는 건 사실”이라면서도 “그러나 팩트시트 킥오프 회의를 열기로 한 것 자체가 상황이 개선되고 있는 것이라 말할 수 있다”고 말했다.

미국 측이 한국 정부의 쿠팡 관련 조사나 조치를 백지화하라고 요구하는지에 대해선 “그런 요구는 없다”고 말했다. 이어 “우리는 국내법과 절차에 따라 공정하고 비차별적으로 (쿠팡 문제를) 다뤄가고 있다는 걸 지속적으로 설명하고 있다”며 “미국 측도 그러한 것(공정한 조사)을 기대하고 있는 것이 아닌가 추측한다”고 말했다.

이 당국자는 미국이 호르무즈 해협 문제 등에 대한 파병이나 추가 기여를 요청했는지에 대해서도 “그런 요청은 전혀 없었다”고 밝혔다. 다만 그는 “해협에서의 자유롭고 안전한 항행은 매우 중요한 원칙이라는 데 대해 양국 간 이해가 있었고, 잘 협력해 나가자는 정도의 얘기는 있었다”고 말했다.

지난 18일~21일 일정으로 미국 워싱턴을 찾은 박윤주 외교부 1차관도 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관이 서울에서 킥오프 회의를 개최하기로 합의한 점을 최대 성과로 꼽으며 “(안보분야 협의) 상황 자체가 희망적으로 개선됐다고 본다”고 말했다. 후커 차관은 전날 박 1차관을 만나 킥오프 미팅을 위해 수주 내 미국 대표단을 이끌고 한국을 방문하기로 합의했다.

박 1차관은 이날 만난 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관은 비자 문제 해결을 위해 지속적으로 관심과 지원을 이어나가겠다고 말했다고 전했다. 외교부는 이날 박 차관과 랜도 부장관의 회담 결과 보도자료에서 두 차관이 양국 간 대미투자 협의가 원만히 진행 중임을 평가했다고 밝혔다.

박 1차관은 아울러 이날 앨브리지 콜비 미 국방부 정책차관을 만났다며 “콜비 차관은 한국이 자국 방위를 주도해 나가고자 노력하고 있음을 높이 평가했다”며 “한국이 미국의 모범적 동맹이라는 점을 재차 강조했다”고 말했다.

박 1차관은 21일 미 연방 하원 외교위원회 동아태소위원장인 한국계 영 김(공화·캘리포니아) 의원과 면담한 뒤 귀국할 예정이다.