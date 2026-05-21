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정청래, ‘탱크데이’ 스타벅스 파문에 “5·18 모욕·조롱도 처벌하는 법안 만들었다”

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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 21일 5·18 광주민주화운동을 폄훼한 '탱크데이' 이벤트를 진행한 스타벅스와 관련해 "5·18에 대해 모욕하거나 명예훼손하거나 조롱하는 부분을 처벌할 수 있는 법안을 만들었다"고 밝혔다.

정 대표는 "응당한 처벌을 해야 한다고 생각한다"며 "민주당의 역사 정의, 인간의 존엄에 대한 가치도 이번 지방선거를 통해 널리 알리고 국민과 함께 가겠다"고 말했다.

앞서 정 대표는 전날 경기 여주시에서 열린 현장 최고위원회의에서 "독일의 경우 홀로코스트를 미화하거나 옹호하면 엄중 처벌을 받는다"며 "우리도 독일처럼 5·18이나 다른 민주화운동에 대해 조롱하거나 폄훼하는 것에 있어선 더 강력한 처벌을 할 수 있는 법을 만들어야겠다고 생각하고, 추진하도록 하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정청래, ‘탱크데이’ 스타벅스 파문에 “5·18 모욕·조롱도 처벌하는 법안 만들었다”

입력 2026.05.21 08:27

수정 2026.05.21 08:28

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  • 박하얀 기자

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정청래 더불어민주당 대표가 지난 20일 국회에서 열린 6·3지방선거 동물복지 공약 발표에서 발언하고 있다. 권도현 기자

정청래 더불어민주당 대표가 지난 20일 국회에서 열린 6·3지방선거 동물복지 공약 발표에서 발언하고 있다. 권도현 기자

정청래 더불어민주당 대표가 21일 5·18 광주민주화운동을 폄훼한 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행한 스타벅스와 관련해 “5·18에 대해 모욕하거나 명예훼손하거나 조롱하는 부분을 처벌할 수 있는 법안을 만들었다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정원오 서울시장 후보 공식 선거운동 지원 일정을 마친 뒤 기자들과 만나 “나는 약속을 지키는 당대표”라며 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 개정안 발의를 시사했다.

정 대표는 “지금까지는 허위사실 유포만 처벌이 특별법(5·18민주화운동법)에서 가능했다”며 “스타벅스 탱크데이 마케팅에 대해, 천인공노할 일에 대해 국민적 분노가 생각보다 훨씬 큰 것 같다”고 말했다.

정 대표는 “응당한 처벌을 해야 한다고 생각한다”며 “민주당의 역사 정의, 인간의 존엄에 대한 가치도 이번 지방선거를 통해 널리 알리고 국민과 함께 가겠다”고 말했다.

앞서 정 대표는 전날 경기 여주시에서 열린 현장 최고위원회의에서 “독일의 경우 홀로코스트를 미화하거나 옹호하면 엄중 처벌을 받는다”며 “우리도 독일처럼 5·18이나 다른 민주화운동에 대해 조롱하거나 폄훼하는 것에 있어선 더 강력한 처벌을 할 수 있는 법을 만들어야겠다고 생각하고, 추진하도록 하겠다”고 말했다. 정 대표는 또 “스타벅스 출입은 자제해주시는 게 국민 정서에 맞지 않을까 개인적으로 생각한다”며 민주당 후보자와 선거운동원들에게 스타벅스 출입 자제령을 내리기도 했다.

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