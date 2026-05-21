정청래, ‘탱크데이’ 스타벅스 파문에 “5·18 모욕·조롱도 처벌하는 법안 만들었다”

정청래 더불어민주당 대표가 21일 5·18 광주민주화운동을 폄훼한 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행한 스타벅스와 관련해 “5·18에 대해 모욕하거나 명예훼손하거나 조롱하는 부분을 처벌할 수 있는 법안을 만들었다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정원오 서울시장 후보 공식 선거운동 지원 일정을 마친 뒤 기자들과 만나 “나는 약속을 지키는 당대표”라며 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 개정안 발의를 시사했다.

정 대표는 “지금까지는 허위사실 유포만 처벌이 특별법(5·18민주화운동법)에서 가능했다”며 “스타벅스 탱크데이 마케팅에 대해, 천인공노할 일에 대해 국민적 분노가 생각보다 훨씬 큰 것 같다”고 말했다.

정 대표는 “응당한 처벌을 해야 한다고 생각한다”며 “민주당의 역사 정의, 인간의 존엄에 대한 가치도 이번 지방선거를 통해 널리 알리고 국민과 함께 가겠다”고 말했다.

앞서 정 대표는 전날 경기 여주시에서 열린 현장 최고위원회의에서 “독일의 경우 홀로코스트를 미화하거나 옹호하면 엄중 처벌을 받는다”며 “우리도 독일처럼 5·18이나 다른 민주화운동에 대해 조롱하거나 폄훼하는 것에 있어선 더 강력한 처벌을 할 수 있는 법을 만들어야겠다고 생각하고, 추진하도록 하겠다”고 말했다. 정 대표는 또 “스타벅스 출입은 자제해주시는 게 국민 정서에 맞지 않을까 개인적으로 생각한다”며 민주당 후보자와 선거운동원들에게 스타벅스 출입 자제령을 내리기도 했다.