이란 “미국의 새 종전 협상안 검토 중”

이란 정부가 미국으로부터 새로운 종전 협상안을 전달받아 검토하고 있다고 20일(현지시간) 밝혔다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 국영 IRIB TV와 인터뷰에서 “이란과 미국은 여러 차례 메시지를 주고 받았다”며 이같이 밝혔다.

그는 이어 “현재 파키스탄 내무장관이 테헤란에 와 있는 것은 양측의 제안에 대한 설명을 제공하고 메시지 교환을 촉진하기 위함”이라고 설명했다. 앞서 IRNA통신은 모신 나크비 파키스탄 내무장관이 지난 16일에 이어 이날 이란을 찾았다고 보도했다.

바가이 대변인은 이란이 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁을 끝내는 데 집중하고 있으며, 선결과제로 해외 자산 동결 해제와 미국 측의 해상 봉쇄 중단 등을 제시했다고 밝혔다.

그는 “이란은 선의와 진지함을 가지고 외교 절차에 임하고 있다”고 강조했다. 이어 지난 18개월 간 미국의 행적이 “매우 나빴다”고 협상 결렬의 책임을 미국에 넘기기도 했다.

이란 타스님통신은 앞서 미국이 최근 이란이 제시한 14개 항목의 협상안에 대한 수정 초안을 파키스탄을 통해 이란에 전달했다고 보도한 바 있다. 통신은 중재국이 양측의 초안 간 이견을 좁히려 하지만 아직 최종 합의된 것은 없다고 전했다.