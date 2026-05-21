이 대통령, ‘김용범 발언’ 블룸버그 정정기사 공유…“조작·왜곡 보도 일삼는 국내 언론이 귀감 삼아야”

이재명 대통령은 21일 “김용범 실장님의 주장이 초과이윤 배당이 아니라 초과세수 배당이었는데 잘못 보도했다며 정정한 외신”이라며 “정론직필하는 자존감 높은 언론의 이 모습이 얼마나 당당하고 보기 좋은가”라고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스에 블룸버그가 청와대의 정정보도 요구를 받아들여 기사를 수정했다는 보도를 공유하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “특정 세력을 편들거나 누군가를 공격하기 위해 고의적인 조작·왜곡으로 가짜뉴스를 남발하는 언론은 결코 보일 수 없는 자세”라며 “명백하게 정치적 의도를 가지고 조작·왜곡 보도 일삼으며 정정 거부하는 일부 국내 언론들이 귀감으로 삼으면 좋겠다”고 했다.

블룸버그는 지난 12일 김용범 청와대 정책실장의 초과세수를 활용한 국민배당금 배분 제안을 기업의 초과이익 배분으로 해석해 보도했다. 김 실장 발언이 한국 증시 하락으로 이어졌다고 분석했다.

청와대는 지난 14일 블룸버그 측에 김 실장의 개인 페이스북 게시물을 보도한 방식에 심각한 우려를 전달한다는 취지의 서한을 발송했다고 밝혔다. 블룸버그는 이를 받아들여 초과세수라는 표현을 기사에 추가하고, 김 실장의 페이스북 글과 국내 증시 하락을 연결했던 기사 제목을 수정했다.