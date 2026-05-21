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“붉고, 노랗게 물든 양구 파로호 꽃섬으로 오세요”···4㏊ 규모 정원 봄꽃 만개

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본문 요약

강원 양구군은 최근 파로호 상류에 자리 잡은 '꽃섬'이 형형색색의 아름다운 봄꽃으로 물들고 있다고 21일 밝혔다.

양구군은 가을철 파로호 꽃섬에 단일 품종을 중심으로 한 꽃 군락을 조성해 선명하고, 통일감 있는 경관을 연출할 계획이다.

김순희 양구군 생태산림과장은 "파로호 꽃섬이 주민과 방문객 모두에게 편안한 휴식 공간이 되길 바란다"라며 "앞으로도 계절마다 특색 있는 꽃 경관을 조성해 많은 분이 찾는 힐링 명소로 가꿔나가겠다"라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“붉고, 노랗게 물든 양구 파로호 꽃섬으로 오세요”···4㏊ 규모 정원 봄꽃 만개

입력 2026.05.21 10:01

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

양구 ‘파로호 꽃섬’에 봄꽃이 만개해 아름다운 풍광을 연출하고 있다. 양구군 제공

양구 ‘파로호 꽃섬’에 봄꽃이 만개해 아름다운 풍광을 연출하고 있다. 양구군 제공

강원 양구군은 최근 파로호 상류에 자리 잡은 ‘꽃섬’이 형형색색의 아름다운 봄꽃으로 물들고 있다고 21일 밝혔다.

나무 데크길 등으로 육지와 연결된 파로호 꽃섬은 4㏊ 규모로 강바람을 맞으며 산책을 즐기려는 관광객들이 즐겨 찾는 곳이다.

이달 중순부터 파로호 꽃섬에 심겨 있는 꽃양귀비를 비롯해 유채꽃과 데이지, 팬지, 비올라, 금잔화 등 각종 봄꽃이 만개해 아름다운 풍광을 연출하고 있다.

양구 ‘파로호 꽃섬’에 봄꽃이 만개해 아름다운 풍광을 연출하고 있다. 양구군 제공

양구 ‘파로호 꽃섬’에 봄꽃이 만개해 아름다운 풍광을 연출하고 있다. 양구군 제공

선명한 붉은빛의 꽃양귀비 군락이 시선을 사로잡고, 노란빛의 유채꽃은 푸른 파로호 물결과 어우러져 봄기운을 더하고 있다.

1.2㎞ 규모의 산책로를 따라 이어진 꽃 군락을 촬영하려는 사진 동호인들의 발길도 이어진다.

양구군은 가을철 파로호 꽃섬에 단일 품종을 중심으로 한 꽃 군락을 조성해 선명하고, 통일감 있는 경관을 연출할 계획이다.

양구 ‘파로호 꽃섬’에 봄꽃이 만개해 아름다운 풍광을 연출하고 있다. 양구군 제공

양구 ‘파로호 꽃섬’에 봄꽃이 만개해 아름다운 풍광을 연출하고 있다. 양구군 제공

김순희 양구군 생태산림과장은 “파로호 꽃섬이 주민과 방문객 모두에게 편안한 휴식 공간이 되길 바란다”라며 “앞으로도 계절마다 특색 있는 꽃 경관을 조성해 많은 분이 찾는 힐링 명소로 가꿔나가겠다”라고 말했다.

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