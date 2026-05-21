“붉고, 노랗게 물든 양구 파로호 꽃섬으로 오세요”···4㏊ 규모 정원 봄꽃 만개

강원 양구군은 최근 파로호 상류에 자리 잡은 ‘꽃섬’이 형형색색의 아름다운 봄꽃으로 물들고 있다고 21일 밝혔다.

나무 데크길 등으로 육지와 연결된 파로호 꽃섬은 4㏊ 규모로 강바람을 맞으며 산책을 즐기려는 관광객들이 즐겨 찾는 곳이다.

이달 중순부터 파로호 꽃섬에 심겨 있는 꽃양귀비를 비롯해 유채꽃과 데이지, 팬지, 비올라, 금잔화 등 각종 봄꽃이 만개해 아름다운 풍광을 연출하고 있다.

선명한 붉은빛의 꽃양귀비 군락이 시선을 사로잡고, 노란빛의 유채꽃은 푸른 파로호 물결과 어우러져 봄기운을 더하고 있다.

1.2㎞ 규모의 산책로를 따라 이어진 꽃 군락을 촬영하려는 사진 동호인들의 발길도 이어진다.

양구군은 가을철 파로호 꽃섬에 단일 품종을 중심으로 한 꽃 군락을 조성해 선명하고, 통일감 있는 경관을 연출할 계획이다.

김순희 양구군 생태산림과장은 “파로호 꽃섬이 주민과 방문객 모두에게 편안한 휴식 공간이 되길 바란다”라며 “앞으로도 계절마다 특색 있는 꽃 경관을 조성해 많은 분이 찾는 힐링 명소로 가꿔나가겠다”라고 말했다.