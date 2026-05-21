스프링클러 없는 서울 캡슐호텔·도미토리에 소방시설 설치 확대

서울시가 화재 발생 시 인명피해 우려가 큰 캡슐형 호텔·도미토리 등 소규모 밀집형 숙박업소에 대한 소방시설 설치 확대를 추진한다.

서울시는 21일 전수조사·소방시설 보완·통합관리를 중심으로 한 ‘소규모 숙박업소 화재안전 종합대책’을 발표했다.

현재 서울 시내 숙박업소는 총 7958곳으로 이중 90% 이상이 스프링클러(간이 포함)를 설치하지 않은 것으로 나타났다. 전체의 약 80%를 차지하는 영업장 면적 300㎡ 미만 소규모 숙박업소는 현행법상 스프링클러 설치 의무 대상에서 빠져 있다. 지난 3월14일 서울 중구 캡슐호텔 화재로 일본인 관광객 한 명이 숨지면서 밀집형 숙박시설 안전 관리를 강화해야 한다는 목소리가 커졌다.

우선 서울시는 시내 숙박업소 전체를 대상으로 전수조사를 실시한다. 객실 형태와 스프링클러 설치 여부, 피난로 확보 상태, 휴대용 비상조명등 설치와 소방시설 유지관리 실태를 들여다본다. 캡슐형·도미토리 등 밀집형 객실을 운영하는 업소 가운데 화재 안전 관리가 미흡한 곳에 대해서는 관계기관 합동점검도 벌일 계획이다.

스프링클러 설치 의무가 없거나 설치가 어려운 업소에는 자동 확산소화기, 스프레이형 소화기, 단독경보형감지기, 콘센트형 자동화재 패치, 휴대용비상조명등 등을 설치하도록 적극 권고한다. 특히 캡슐형·도미토리형 업소에는 캡슐 내부에 연기감지기와 스프레이형 소화기를 비치하고, 배터리 화재 예방을 위한 별도 충전공간을 확보하도록 유도한다. 외국인 투숙객을 위한 다국어 화재 대응 리플릿도 배부한다.

통합관리체계 구축에도 나선다. 신규 숙박업소는 초기 진입단계부터 안전관리 수준을 높이고, 기존 숙박업소는 업소 여건에 맞춰 단계적으로 안전시설을 보완할 수 있도록 지원할 계획이다.

서울시는 ‘법·제도 개선’이 대책의 핵심이라고 봤다. 밀집형 숙박업소를 다중이용업소로 지정해 영업장 면적에 무관하게 스프링클러 설비를 의무화하는 제도 개선안을 정부에 건의했다. 간이스프링클러가 설치되지 않은 300㎡ 미만 소규모 숙박업소에는 자동확산소화기 설치를 의무화하는 방향으로 화재안전기술 기준 개정도 추진한다.

서울시는 “2018년 국일고시원 참사를 계기로 소방기준이 기존 고시원에 소급 적용된 사례와 같이 기존 숙박업소까지 확대 적용되도록 정부에 건의했다”고 말했다.