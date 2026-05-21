“농·특산물과 비건 문화 접목한 미식 관광 행사 열린다”···‘2026 강원 비건 푸드 페스타’ 6월 13일 개막

강원관광재단은 오는 6월 13일부터 14일까지 이틀간 춘천 화동 2571에서 ‘2026 강원 비건 푸드 페스타’를 개최한다고 21일 밝혔다.

‘2026 강원 비건 푸드 페스타’는 지역의 우수 농·특산물과 비건 문화를 접목한 미식 관광 행사다.

동물성 식품을 배제하는 채식 문화(비건)와 환경·건강·가치 소비를 중시하는 여행 문화가 확산하고 있는 점을 고려, 차별화된 관광 정체성을 구축하기 위해 기획했다.

행사 기간에는 채식 요리 강좌를 비롯해 비건 대담회(토크쇼), 문화공연, 각종 체험 프로그램 등이 진행된다.

또 ‘강원 지역 먹거리(로컬푸드) 홍보관’도 운영된다.

이 밖에 강원도 내 소상공인과 농가, 비건 관련 기업 등이 직접 참여해 다양한 제품을 선보일 예정이다.

강원관광재단 관계자는 “이번 페스타는 단순한 먹거리 행사를 넘어 강원의 자연과 지역 식문화를 지속 가능한 관광 사업으로 확장하는 계기가 될 것”이라며 “관광객들이 비건 문화를 쉽고 즐겁게 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 준비하겠다”라고 말했다.