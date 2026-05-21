인천항만공사 사장·부사장 28명 중 24명이 ‘낙하산’인데, 또?···“항만·경영 경험없는데 서류 심사 통과”

인천항을 관리·운영하는 국가 공기업인 인천항만공사에 또 ‘낙하산 인사’ 논란이 일고 있다.

인천항만공사(IPA)는 상임이사인 경영·운영부사장 등 2명을 공모, 서류 전형을 거쳐 22일 면접을 볼 예정이라고 21일 밝혔다. 경영부사장에는 모두 8명이 지원해 5명, 운영부사장은 7명이 지원해 4명이 각각 면접을 본다.

인천항만공사 노조는 경영부사장에는 민주당 보좌관 출신 A씨, 운영부사장에는 지방해운항만청 출신 B씨가 내정돼 형식적인 절차를 밟고 있다고 주장했다.

노조 관계자는 “지난 9월부터 장기 공석인 건설부사장 선임은 공모조차 하지 않는 채 경영·운영부사장 선임 절차만 별도로 추진하는 것은 A·B씨 등을 위한 ‘맞춤형 공모’라는 의심을 지울 수 없다”고 말했다. 이어 “A씨는 항만과 경영 경험도 없는데도 서류 심사를 통과했다”고 덧붙였다.

2005년 설립된 인천항만공사는 그동안 사장·부사장 등 상임이사 28명 중 86%인 24명이 낙하산으로 채워졌다. 2023년 임명돼 지난 15일 임기가 종료된 이경규 현 인천항만공사 사장도 해양수산부 수산정책실장 출신이다.

경영·운영부사장 뿐만 아니라 아직 공모도 하지 않은 이 사장 후임에 대한 내정설도 돌고 있다. 인천항 안팎에서는 후임 사장에 민주당 출신으로 인천항만공사 상임감사를 역임했던 C씨와 부사장을 했던 D씨가 내정됐다는 소문이 파다하다.

노조 관계자는 “인천항은 중동전쟁 장기화로 인한 해상 공급망 불안과 항만 자동화 등 거대한 변화 속에 중대한 전환점에 있다”며 “인천항의 미래를 책임질 수 있는 전문성을 갖춘 인물이 필요하다”고 말했다.

노조는 낙하산 인사가 강행될 경우 투쟁에 나선다는 방침이다.

인천항만공사 관계자는 “인천항만공사 상임이사는 임원추천위에서 공정하게 전형 절차를 밟고 있다”고 말했다.