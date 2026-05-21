이달에만 두 번째···하동 레일바이크 추돌 사고로 1명 사망·3명 부상

레일바이크 전용 철로서 견인차량 들이받아 하동군, 시정명령 및 전면 운행 중지 통보

경남 하동군의 레일바이크 전용 철로에서 추돌 사고가 발생해 탑승객 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

경남경찰청에 따르면 지난 17일 낮 12시 3분쯤 경남 하동군 북천면에 위치한 ‘하동 레일바이크’ 전용 철로에서 4인승 레일바이크 1대가 앞서가던 레일바이크 견인 차량을 뒤에서 들이받았다.

사고 지점은 전체 구간(5.3㎞) 중 내리막길이 있는 마지막 지점에서 발생한 것으로 전해졌다. 사고가 난 북천면에서는 지난 15일부터 하동 꽃양귀비 축제가 열리고 있다.

이 사고로 레일바이크에 타고 있던 탑승객 4명이 모두 다쳐 진주에 있는 병원으로 분산 이송됐다. 치료를 받던 중 다음날인 지난 18일 탑승객 여성 A씨(70대)가 끝내 사망했다. 동승했던 B씨(60대), C씨(70대), D씨(70대) 등 3명은 현재 병원에 입원해 치료를 받고 있다.

하동군은 지난 18일 위탁 운영업체에 시정명령과 함께 전면 운행 중지를 통보했다.

경찰은 오는 27일 국립과학수사연구원과 함께 사고 현장에 대한 합동 감식을 벌여 제동장치 이상 여부 등 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다.

하동 레일바이크 시설의 안전사고는 이달 들어 두 번째다. 지난 2일 낮 12시 14분쯤에는 해당 구간에서 앞서가던 탑승객이 모자를 줍기 위해 레일바이크를 급정거하며 뒤따르던 6대와 관광용 풍경열차 등이 연쇄 추돌해 16명이 경상을 입기도 했다.

경찰 중대재해수사계는 두 건의 사건을 병합해 중대시민재해법 위반 여부를 수사하고 있다. 수사당국은 현재 현장 관계자들을 대상으로 정확한 사고 경위와 시설물 안전 관리 의무 위반 여부를 조사 중이다.

2017년부터 북천역∼양보역 간 5.3㎞ 구간을 운행한 레일바이크는 2023년부터 민간 위탁으로 운영되고 있다.