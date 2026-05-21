창간 80주년 경향신문

이달에만 두 번째···하동 레일바이크 추돌 사고로 1명 사망·3명 부상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남 하동군의 레일바이크 전용 철로에서 추돌 사고가 발생해 탑승객 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

하동 레일바이크 시설의 안전 사고는 이달 들어 두 번째다.

지난 2일 낮 12시 14분께에는 해당 구간에서 앞서가던 탑승객이 모자를 줍기 위해 레일바이크를 급정거하며 뒤따르던 6대와 관광용 풍경열차 등이 연쇄 추돌해 16명이 경상을 입기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이달에만 두 번째···하동 레일바이크 추돌 사고로 1명 사망·3명 부상

입력 2026.05.21 10:41

수정 2026.05.21 11:22

펼치기/접기
  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

레일바이크 전용 철로서 견인차량 들이받아

하동군, 시정명령 및 전면 운행 중지 통보

지난 17일 발생한 경남 하동 레일바이크 사고 현장. 경남소방본부 제공

지난 17일 발생한 경남 하동 레일바이크 사고 현장. 경남소방본부 제공

경남 하동군의 레일바이크 전용 철로에서 추돌 사고가 발생해 탑승객 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

경남경찰청에 따르면 지난 17일 낮 12시 3분쯤 경남 하동군 북천면에 위치한 ‘하동 레일바이크’ 전용 철로에서 4인승 레일바이크 1대가 앞서가던 레일바이크 견인 차량을 뒤에서 들이받았다.

사고 지점은 전체 구간(5.3㎞) 중 내리막길이 있는 마지막 지점에서 발생한 것으로 전해졌다. 사고가 난 북천면에서는 지난 15일부터 하동 꽃양귀비 축제가 열리고 있다.

이 사고로 레일바이크에 타고 있던 탑승객 4명이 모두 다쳐 진주에 있는 병원으로 분산 이송됐다. 치료를 받던 중 다음날인 지난 18일 탑승객 여성 A씨(70대)가 끝내 사망했다. 동승했던 B씨(60대), C씨(70대), D씨(70대) 등 3명은 현재 병원에 입원해 치료를 받고 있다.

하동 레일바이크. 하동군 제공

하동 레일바이크. 하동군 제공

하동군은 지난 18일 위탁 운영업체에 시정명령과 함께 전면 운행 중지를 통보했다.

경찰은 오는 27일 국립과학수사연구원과 함께 사고 현장에 대한 합동 감식을 벌여 제동장치 이상 여부 등 정확한 사고 원인을 조사할 예정이다.

하동 레일바이크 시설의 안전사고는 이달 들어 두 번째다. 지난 2일 낮 12시 14분쯤에는 해당 구간에서 앞서가던 탑승객이 모자를 줍기 위해 레일바이크를 급정거하며 뒤따르던 6대와 관광용 풍경열차 등이 연쇄 추돌해 16명이 경상을 입기도 했다.

경찰 중대재해수사계는 두 건의 사건을 병합해 중대시민재해법 위반 여부를 수사하고 있다. 수사당국은 현재 현장 관계자들을 대상으로 정확한 사고 경위와 시설물 안전 관리 의무 위반 여부를 조사 중이다.

2017년부터 북천역∼양보역 간 5.3㎞ 구간을 운행한 레일바이크는 2023년부터 민간 위탁으로 운영되고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글