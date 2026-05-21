경기도 청소년 자살률 역대 최고치···기관 간 연계·협력 강화

경기도 청소년 자살률이 3년째 증가하며 역대 최고치를 기록했다.

경기도는 경기지역 10대(10~19세) 자살률이 2020년 인구 10만 명당 6.5명에서 2021년 8.2명, 2022년 7.6명, 2023년 8.1명에 이어 2024년 8.3명으로 나타났다고 21일 밝혔다. 이는 관련 통계가 작성된 2000년 이후 역대 최고치로, 전국 평균인 8명보다 많은 것이다.

아직 2025년 통계는 나오지 않았지만, 지난해 도내 10대 자살 인원은 2024년과 같은 109명으로 잠정 집계됐다. 청소년 인구가 꾸준히 줄어들고 있는 점을 고려하면 지난해 자살률은 증가했을 것으로 보인다.

지난해 조사된 경기도 10대들의 우울감 경험률(27.2%)과 자살 생각률(12.8%)은 전국 평균(25.7%, 11.6%)을 웃돌았다.

이처럼 청소년 자살률이 꾸준히 증가하면서 경기도 자살예방대책 추진 전담반(TF)은 이날 회의를 열고 청소년 생명 지킴 연계 프로토콜 수립을 검토했다.

이는 학교(Wee센터. 교육청에 설치된 학생·학부모·교사를 위한 공공 심리상담·치유 기관), 학교 밖 청소년 지원센터, 자살예방센터, 의료기관 간의 의뢰 및 연계 공백을 최소화해 ‘조기발견-신속개입-사후관리’가 단절 없이 이뤄지도록 하는 표준 지침이다.

특히 청소년 자살의 특이성인 ‘충동성’과 ‘즉흥성’에도 대응한다. 청소년 자살의 경우 타 연령대와 달리 다른 심리적 증상을 유발하지 않은 상태에서 자살사고로 이어지는 충동적인 특성이 있고, 즉흥적인 자살 시도로 이어지는 경우 많은 것으로 분석된다.

이에 대응하고자 경기도는 보호자 동의 없이도 가능한 긴급 개입의 현장 실효성 확보, 아동·청소년 전용 정신응급병상 모델 검토, 2026년 하반기 자살유족 정보 광역센터 일원화를 통한 청소년 유족 지원 강화 등을 추진하는 방안을 검토하기로 했다.

김성중 행정1부지사는 “청소년의 스트레스는 타 연령대와 달리 뚜렷한 전조증상 없이도 충동적인 시도로 이어지는 경우가 많아 더욱 세심한 관리가 필요하다”며 “기관별로 파편화된 사업들을 통합하고 촘촘한 프로토콜을 구축해 경기도 내 어떤 청소년도 위기 상황에서 홀로 남겨지지 않도록 생명 안전망을 완성하겠다”고 말했다.

한편 경기도 자살예방대책 추진 TF는 행정1부지사를 위원장으로 실·국, 교육청, 전문가 등 20여 명으로 구성돼 있다. 이번 회의에는 경기도남부경찰청 청소년보호과 및 청소년 상담·복지 관련 센터장 등 관계기관 전문가들이 추가로 참여한다.

자살위험 징후가 있거나 위기 상황에 놓인 도민은 도 정신건강복지센터 및 자살예방센터를 통해 상담과 지원을 받을 수 있고 자살예방상담전화 (1577-0199)나 누리소통망(SNS) 상담 ‘마들랜’을 통해 24시간 상담할 수 있다.