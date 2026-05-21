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대구, 섬유·염색산업 고용안정 지원···노동부 ‘버팀이음 프로젝트’ 선정

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대구시는 지역 주력산업인 섬유·염색산업 종사자들에게 지원금을 주는 등 고용안정 대책을 추진한다고 21일 밝혔다.

대구시는 고용노동부가 추진하는 '버팀이음 프로젝트' 공모에 선정돼 확보한 국비 20억원 등으로 사업을 벌인다.

이는 산업구조 변화와 경기침체 등으로 고용 충격이 우려되는 지역 노동자들의 고용안정과 기업의 위기 극복을 지원하는 사업이다.

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대구, 섬유·염색산업 고용안정 지원···노동부 ‘버팀이음 프로젝트’ 선정

입력 2026.05.21 10:59

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 지역 주력산업인 섬유·염색산업 종사자들에게 지원금을 주는 등 고용안정 대책을 추진한다고 21일 밝혔다.

대구시는 고용노동부가 추진하는 ‘버팀이음 프로젝트’ 공모에 선정돼 확보한 국비 20억원 등으로 사업을 벌인다. 이는 산업구조 변화와 경기침체 등으로 고용 충격이 우려되는 지역 노동자들의 고용안정과 기업의 위기 극복을 지원하는 사업이다.

대구시는 중동지역 전쟁 장기화와 글로벌 경기 침체, 원자재 가격 상승 등 대외 불확실성이 커져 어려움을 겪는 섬유 및 염색산업을 돕기로 했다.

시는 해당 분야 3년 이상 재직자를 대상으로 1인당 50만~100만원의 장기근속 장려금을 지원할 예정이다. 또한 고용유지조치 실시 사업장의 휴직 노동자에게는 월 50만원(최대 3개월)의 생활지원금도 준다. 지원금은 지역화폐 형태로 지급된다.

사업의 실행력과 현장 접근성을 높이기 위해 대구시는 가칭 ‘섬유 코디’를 운영할 계획이다. 이들은 5인 미만 소규모 사업체(전체 중 77.3%)를 직접 방문해 사업을 안내하고 행정 지원 서비스를 제공하는 역할을 맡는다.

한편 대구는 비수도권 1위(전국 3위)의 섬유산업 거점으로 사업체 4682곳(9.3%)에서 2만2947명(10.1%)이 일하고 있다. 최근 중동발 수출물류비·보험료 인상과 원료 공급 부족 등 악재가 겹치면서 경영 부담과 고용 불안이 심화되고 있는 상황이다.

박기환 대구시 경제국장은 “섬유산업은 대구 제조업의 뿌리이자 핵심 산업 중 하나”라면서 “이번 사업을 통해 기업과 근로자가 중동 상황 장기화에 따른 위기를 극복할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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