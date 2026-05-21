운문댐 잠수사 사망 사고···윤석대 수자원공사 사장 중처법 입건

한국수자원공사 사장이 2024년 발생한 경북 청도 운문댐 잠수 노동자 사망 사고와 관련해 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건됐다.

대구지방고용노동청은 지난 4월 윤석대 수자원공사 사장과 사고 당시 운문권지사장 A씨를 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건해 조사 중이라고 20일 밝혔다.

‘운문댐 사고’는 2024년 6월 운문댐 취수탑 내진보강 공사 과정에서 잠수 노동자 2명이 취수구로 빨려 들어가 숨진 사건이다.

숨진 노동자들은 원청인 대우건설의 하청업체 소속이었다. 해당 현장에서는 2021년에도 하청업체 소속 잠수사가 작업 중 토사물에 깔려 숨지는 사고가 있었다.

경북경찰청은 지난달 24일 현장감독과 시공사 현장소장 등을 업무상과실치사 등 혐의로 검찰에 송치했다.

중대재해처벌법은 실질적인 의사결정 권한이 있는 경영책임자에게 안전 확보 의무를 부여하고 있다. 노동계에서는 원청 시공사뿐 아니라 발주처인 수자원공사 경영진 책임 여부도 수사 대상에 포함된 것으로 보고 있다.

한국수자원공사는 운문댐 사고와 관련한 공사가 설계부터 시공까지 전 과정을 시공사가 일괄 수행하는 턴키 방식으로 진행됐다고 해명했다. 공사 관계자는 “시공사가 전 과정을 책임지는 턴키 공사인 만큼 중대재해처벌법상 수자원공사는 도급사에 해당하지 않는다”고 말했다.

대구지방고용노동청 관계자는 “검찰 지휘에 따라 입건해 수사 중인 사안”이라며 “구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.