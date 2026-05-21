불면증 치료제 ‘졸피뎀’ 복용 후 교통사고 잇따라

수면제 성분인 졸피뎀을 복용한 운전자의 운행 중 교통사고가 잇따르고 있다.

경기 의정부경찰서는 도로교통법상 약물운전 혐의로 운전자인 60대 남성 A씨를 지난 4일 불구속 송치했다고 21일 밝혔다.

A씨는 지난 3월15일 오후 11시쯤 양주시의 한 터널에서 수면제를 복용한 상태로 자신의 차량을 몰다가 터널 벽면을 들이받은 후 약 4㎞를 더 운전한 혐의를 받는다.

당시 A씨 차량을 뒤따르던 신고자는 A씨 차량이 터널 벽면을 충격한 뒤에도 계속 주행하고 중앙선을 침범하는 모습을 보고 음주운전을 의심해 112에 신고했다. 출동한 경찰이 A씨 차량을 추격했고, A씨 차량은 교차로 연석을 들이받은 뒤 멈춰 섰다.

경찰이 A씨를 임의동행한 후 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰했고, 그 결과 A씨 혈액에서 졸피뎀 성분이 검출됐다. A씨는 경찰 조사에서 “수면제 4알을 복용했고 사고 기억이 나지 않는다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

지난달 15일 밤에는 부천시 오정구 한 도로에서 졸피뎀을 복용한 상태로 차량을 몰다가 중앙선을 넘어 마주 오던 차량을 충돌해 상대 운전자를 다치게 한 30대 남성 B씨도 경찰에 입건됐다.

B씨의 횡설수설하는 모습을 본 경찰이 국과수에 정밀 감정을 의뢰한 결과 혈액에서 졸피뎀 성분이 검출됐다.

국과수가 2023년부터 2025년까지 약물 운전과 관련해 의뢰된 1046건의 약물 성분을 최근 분석한 결과를 보면, 불면증 치료 목적으로 가장 많이 처방되는 졸피뎀이 가장 많은 370건 검출됐다. 또 불안과 수면장애에 처방되는 알프라졸람(144건), 플루나이트라제팜(126건) 등도 검출됐다.

이 약물들은 각성 수준 저하, 주의력·반응속도 감소, 운동 기능 저하 등을 유발할 수 있다. 또 옥시코돈과 펜타닐 등 마약성 진통제도 인지기능을 떨어뜨려 운전에 악영향을 미칠 수 있다.

경찰은 약을 처방받거나 구입할 때 전문가에게 운전 가능 여부를 확인하고, 졸음 유발 약을 먹었을 경우 충분한 시간 동안 운전대를 잡지 말아야 한다고 강조했다.