정장 입고 위조 신분증까지…리딩방·보이스피싱 수거책 일당 검거

해외에 거점을 둔 리딩방 및 보이스피싱 조직의 지시를 받아 국내에서 조직적으로 금품을 가로채 온 수거책 일당 10명이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 21일 해외 주식 투자 리딩방 및 보이스피싱 범죄조직의 국내 수거책 역할을 해온 일당 10명을 검거해 구속했다고 밝혔다. 경찰은 검거 현장에서 압수한 8억4520만원 상당의 피해금과 골드바를 피해자에게 돌려줬다.

경찰에 따르면 피의자들은 주로 텔레그램 ‘고액 알바’ 광고 등을 통해 범죄에 가담했으며, 1차(대면 편취)·2차(연막·가교)·3차(자금 세탁) 수거책이 각각 역할을 분담해 조직적으로 활동한 것으로 조사됐다. 이들은 위조된 신분증을 보여주며 증권사나 검찰청 직원을 사칭해 피해자들로부터 현금 및 골드바를 가로챈 것으로 파악됐다.

해외 리딩방 사기 조직은 유명 주식 전문가의 유튜브 방송을 도용해 투자자를 네이버 밴드로 초대한 뒤 “우량주 투자로 수익률 500%를 보장하겠다”는 등의 방식으로 속였다. 이들은 계좌 이체를 하면 금융감독원의 모니터링에 걸려 거래가 불가능하다며 피해자들을 속인 뒤, 증권사 직원을 사칭한 수거책을 보내 현금을 전달받도록 했다. 이들은 실제 증권사 직원처럼 보이기 위해 말끔한 정장 차림을 하고 미리 위조한 증권사 직원 신분증을 보여줬다. 경찰은 이 같은 방식으로 피해자 5명으로부터 3억8520만원을 편취한 수거책 7명을 검거해 전원 구속하고, 피해금 3억6520만원을 현장에서 압수해 환부했다.

해외 보이스피싱 조직은 검찰을 사칭해 피해자들에게 계좌가 범죄에 연루돼 구속영장이 발부됐다며 겁을 준 뒤 “남은 자산을 보호해 주겠다”며 골드바를 구매하도록 유도했다. 이후 검찰청 직원을 사칭한 수거책을 보내 피해자 3명으로부터 총 11억8000만원 상당의 골드바 6개를 편취했다. 경찰은 현장에서 수거책 일당 3명을 검거해 전원 구속하고, 4억8000만원 상당의 골드바 2개를 현장에서 압수해 피해자에게 즉시 돌려줬다.

피해자는 대부분 최신 범죄 정보에 어둡고 스마트 기기 사용이 익숙하지 않은 50~60대 이상의 고령층이었다. 경찰은 현장 잠복과 폐쇄회로(CC)TV 추적 등을 통해 1~3차 수거책을 동시에 검거했다. 경찰은 이번에 검거된 수거책을 대상으로 한 조사에서 나온 내용을 바탕으로 상선 조직에 대한 확대 수사를 진행하고 있다.

경찰 관계자는 “어떠한 경우에도 증권사 등 금융기관이나 검찰청 등 국가기관에서 현금이나 골드바를 직접 받아가는 경우는 절대 없다”며 “이를 요구한다면 100% 사기이므로 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.