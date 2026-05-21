조치원역에 ‘한글문화 거점’ 만든다···세종시, 운영 기업 모집

카페·베이커리 운영 사업자 대상 공간 조성·홍보·메뉴 개발 지원

세종시와 세종창조경제혁신센터는 조치원역 내 한글문화 거점 공간인 ‘한글로(路) 조치원’ 조성을 위한 운영 기업을 모집한다고 21일 밝혔다.

‘한글로(路) 조치원’은 세종시의 주요 교통 관문인 조치원역에 한글문화도시 세종의 정체성을 담은 문화 거점 공간을 조성해 관광 콘텐츠로 활용하기 위한 사업이다.

모집 대상은 카페·베이커리(F&B) 운영 경험이 있는 개인 또는 사업자로, 세종시에 사업자 주소지를 두고 있거나 선정 이후 세종시로 이전이 가능한 경우 신청할 수 있다.

신청은 다음달 12일 오전 11시까지 가능하며 모집공고에 포함된 서식을 작성해 전자우편(ydd23@ccei.kr)으로 제출하면 된다.

선정은 서류 및 대면 평가를 거쳐 진행된다. 최종 선정 기업은 조치원역 유휴공간을 활용해 한글문화를 주제로 한 카페·베이커리와 굿즈 판매 공간을 운영하게 된다.

선정 기업에는 공간 디자인과 인테리어를 비롯해 가구·시설물 등 기자재, 홍보 프로그램, 메뉴 개발 등 한글문화 산업화에 필요한 다양한 지원이 제공된다.

또 기업 선정부터 공간 조성·운영까지 전 과정을 영상으로 제작해 전국 단위 방송 프로그램을 통한 홍보도 추진할 계획이다.

사업 관련 자세한 내용은 세종창조경제혁신센터 누리집에서 확인하거나 전화(044-999-0238)로 문의하면 된다.

한편 세종시는 올해 한글날 제정 100주년을 맞아 한글을 기반으로 조치원을 세종 북부권 문화·관광 중심지로 육성한다는 계획이다.

앞서 지난해에는 조치원1927아트센터에서 ‘2025 한글 국제 프레 비엔날레’와 ‘2025 한글문화특별기획전’을 개최하고 세종문화예술회관에 ‘국립한글박물관 한글 놀이터 세종관’을 조성하는 등 관련 사업을 추진했다.