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주소만 옮겨도 최대 500만원···부여군, 기업 노동자 ‘파격 전입 지원’

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본문 요약

충남 부여군이 지역 기업체 노동자들의 안정적인 정착을 돕기 위해 '근로자 전입 지원제도'를 운영하며 인구 유입 확대에 나서고 있다.

부여군은 '부여군 투자유치 촉진 등에 관한 조례'에 따라 지역 내 공장 등록 기업에 근무하는 노동자와 가족이 부여군으로 전입할 경우 정착금과 지원금을 지급하는 제도를 운영 중이라고 21일 밝혔다.

기업의 안정적인 인력 확보와 지역 인구 증가를 동시에 도모하기 위한 정책이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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주소만 옮겨도 최대 500만원···부여군, 기업 노동자 ‘파격 전입 지원’

입력 2026.05.21 12:21

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

가족 전입 시 3년간 최대 300만원 지급

고교·대학생 자녀 추가 지원도

충남 부여군청 전경. 충남 부여군 제공

충남 부여군청 전경. 충남 부여군 제공

충남 부여군이 지역 기업체 노동자들의 안정적인 정착을 돕기 위해 ‘근로자 전입 지원제도’를 운영하며 인구 유입 확대에 나서고 있다.

부여군은 ‘부여군 투자유치 촉진 등에 관한 조례’에 따라 지역 내 공장 등록 기업에 근무하는 노동자와 가족이 부여군으로 전입할 경우 정착금과 지원금을 지급하는 제도를 운영 중이라고 21일 밝혔다. 기업의 안정적인 인력 확보와 지역 인구 증가를 동시에 도모하기 위한 정책이다.

지원 제도는 크게 두 가지다.

우선 ‘근로자 세대 전입 정착금’은 노동자를 포함한 2인 이상 가족이 함께 전입할 경우 3년간 매년 100만원씩 총 300만원을 지원하는 제도다. 여기에 고등학생 자녀가 있으면 100만원, 대학생 자녀가 있으면 200만원의 지역화폐를 추가로 1회 지급한다.

‘근로자 전입 지원금’은 단독 전입자를 대상으로 하는 제도로, 1년 이상 실제 거주할 경우 100만원을 1회 지원한다.

두 제도 모두 전입일 기준 1년 전부터 타 시·군·구에 거주했던 노동자를 대상으로 하며 실제 거주 요건을 충족해야 한다. 단순 주소 이전이 아닌 실질적인 정착을 유도하기 위한 취지다.

특히 지난해부터 한국인삼공사 고려인삼창 노동자들의 전입이 늘어나는 등 기업 노동자들의 관심도 높아지고 있다고 군은 설명했다.

제도 관련 문의는 부여군 투자유치과 기업지원팀으로 하면 된다.

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