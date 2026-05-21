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부산시 ‘달려라 부산 러닝크루’ 운영··· ‘런티켓’도 함께 익힌다

입력 2026.05.21 12:50

부산시가 운영하는 ‘달려라 부산 러닝크루’ 포스터. 부산시 제공

부산시가 운영하는 ‘달려라 부산 러닝크루’ 포스터. 부산시 제공

부산시는 오는 28일부터 11월까지 시민 누구나 일상에서 쉽고 안전하게 달리기를 즐길 수 있도록 생활체육 프로그램인 ‘달려라부산 러닝크루’를 운영한다고 밝혔다.

‘함께 달리는 즐거움, 부산을 달리자’라는 슬로건을 내건 이번 프로그램은 부산의 해변, 강변, 공원 등 자연경관을 활용해 생활체육 참여 기회를 확대하는 부산 특화형 프로그램이다. 참여자들은 전문 코치의 지도 아래 스트레칭, 기초 자세, 페이스 조절, 부상 예방 및 회복법 등을 익히며 그룹 러닝 실습을 진행하게 된다.

프로그램은 처음 시작하는 초보자부터 꾸준히 즐겨온 시민까지 참여할 수 있도록 수준별 코스로 구성됐다. 수영강 코스는 에이펙(APEC)나루공원 야외무대를 중심으로 매주 목요일 오후 7시부터 도심 속 야경을 보며 달릴 수 있도록 운영된다.

다대포 코스는 다대포 러너지원공간을 중심으로 매주 토요일 오전 10시부터 해변공원을 따라 진행된다. 별도의 교통 통제 없이 일반 공간에서 운영되는 만큼, 시는 보행자 우선, 무리한 추월 자제, 과도한 소음 자제 등 기본적인 ‘런티켓’을 사전에 안내해 시민 불편을 최소화할 방침이다.

부산시민 누구나 공식 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 시는 하반기에 금련산역 내에 러너지원공간 2호점을 조성하는 등 편의시설을 확충하고, 가족런과 커피런 등 소규모 테마형 러닝 이벤트도 개최할 계획이다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “시민 누구나 가까운 곳에서 러닝을 즐길 수 있도록 기반시설을 확대하고, 서로 배려하는 문화를 바탕으로 부산을 달리기 좋은 도시로 만들겠다”고 말했다.

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