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본문 요약

장모를 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 도심 하천에 유기한 혐의로 기소된 조재복이 첫 재판에서 살인의 고의성이 없었다고 주장했다.

이후 검찰은 조씨 사건을 넘겨받고 전담팀을 꾸려 보완 수사를 벌인 뒤 조씨만 기소했다.

심리 및 진술을 분석하는 등 추가 수사를 한 결과, 조씨가 아내 최씨와 장모를 감금하고 지속적으로 폭행 등 가혹행위를 이어간 끝에 범행을 저질렀다는 게 검찰의 결론이다.

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‘장모 살해·유기’ 조재복 첫 재판서 “죽일 생각 없었다” 주장

입력 2026.05.21 12:51

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장모를 살해한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 조재복이 지난달 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

장모를 살해한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 도심 하천에 유기한 혐의를 받는 조재복이 지난달 2일 영장실질심사를 받기 위해 이동하고 있다. 연합뉴스

장모를 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 도심 하천에 유기한 혐의(존속살해·사체유기)로 기소된 조재복(26)이 첫 재판에서 살인의 고의성이 없었다고 주장했다.

대구지법 제13형사부(재판장 채희인) 심리로 21일 열린 공판에서 조씨는 “때려서 (장모님이) 죽을 거라고는 생각하지 못했다”며 “죽일 생각은 없었다. 죄송하다”라는 취지로 진술했다. 그는 공판에 앞서 수차례 자신의 주장을 담은 반성문을 재판부에 제출한 것으로 파악됐다.

피고인 조씨는 지난 3월18일 대구 중구 오피스텔형 원룸에서 함께 살던 장모 A씨(54)를 손과 발로 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 여행용 가방에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의를 받는다.

경찰은 사건 발생 약 2주 후인 3월31일 신천변에서 시신이 담긴 가방을 발견한 직후 수사에 나섰다. 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 조씨와 아내 최씨 등 2명을 긴급체포했다.

이후 검찰은 조씨 사건을 넘겨받고 전담팀을 꾸려 보완 수사를 벌인 뒤 조씨만 기소했다.

심리 및 진술을 분석하는 등 추가 수사를 한 결과, 조씨가 아내 최씨와 장모를 감금하고 지속적으로 폭행 등 가혹행위를 이어간 끝에 범행을 저질렀다는 게 검찰의 결론이다. 검찰은 조씨 아내를 불기소 처분하고 석방 조치했다.

재판부는 조씨의 아내를 불러 증인신문 절차를 진행할 예정이다.

영문번역(English Translation)
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