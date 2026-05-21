울산시, 배달 소상공인 포장재 구입비 지원 확대··· 연매출 5억 원 이상 업체 대상

울산시는 중동 정세 장기화에 따른 나프타 가격 상승으로 포장재 비용 부담을 겪는 소상공인을 위해 ‘소상공인 포장재 구입비 지원사업’을 확대 추진한다고 밝혔다.

최근 국제 정세 불안으로 플라스틱 제품의 주요 원료인 나프타 가격이 오르면서, 배달과 포장 비중이 높은 음식업 소상공인들은 포장재 비용 증가와 배달 플랫폼 수수료 부담이라는 이중고를 겪어왔다.

이에 울산시는 지난달 1차 공고 당시 연매출 1억 400만 원 미만이었던 지원 대상을 이번 2차 공고에서는 연매출 5억 원 이하 업체로 대폭 확대했다. 지원 대상은 울산페달, 배달의민족, 요기요 등 온라인 배달 플랫폼에 입점한 지역 음식업 소상공인이다. 이들에게는 영업에 필수적인 음식 용기와 비닐봉투 등의 구입비를 업체당 최대 20만 원까지 지원할 방침이다.

신청 및 접수는 오는 5월 29일부터 예산 소진 시까지 진행되며, 울산신용보증재단 소상공인 행복드림센터를 통해 온라인과 오프라인으로 접수할 수 있다.

울산시 관계자는 “이번 지원 확대가 고물가와 수수료 부담으로 어려움을 겪는 지역 소상공인의 경영 안정에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 적극적으로 반영해 소상공인들이 체감할 수 있는 맞춤형 지원 시책을 지속적으로 추진해 나가겠다”라고 말했다.