경찰청, 성동경찰서장 대기발령·감사 착수···2부제 피해 관용차 사적 유용 의혹

서울 성동경찰서장이 ‘공공기관 차량 2부제’ 적용 예외 대상인 긴급 출동용 관용 전기차를 출퇴근에 사용한 의혹으로 대기발령 조치됐다.

경찰청은 21일 언론 공지를 통해 권미예 서울 성동경찰서장을 대기발령 조치하고 경찰청 차원의 공식 감찰 조사에 착수했다고 밝혔다.

권 서장은 최근 중동 전쟁으로 인한 고유가 상황에 따라 공공기관 차량 2부제가 시행되자 지휘관 차량 대신 2부제 적용 예외인 관용 전기차를 출퇴근에 사용했다는 의혹을 받는다. 이 차량은 긴급 출동 상황에 대비해 지정된 초동대응팀 차량인 것으로 알려졌다. 서울경찰청 정보감찰계는 이 같은 의혹 조사를 위해 권 서장을 면담하고 관용차 배차 기록 등을 확보한 것으로 전해졌다.

전날 의혹이 언론 보도로 제기되자 강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 “(이재명 대통령이 권 서장 관련 의혹을 보고받고) 신속한 감찰을 통해 엄중하게 문책하고, 공직기강 해이 사례가 발생하지 않도록 철저히 조치할 것을 지시했다”고 밝혔다.

청와대 브리핑 직후 경찰청은 언론 공지를 내 권 서장의 대기발령 조치 사실을 밝히며 “감찰조사에 따라 확인되는 비위행위에 대해서는 엄정 조치할 예정”이라고 밝혔다.

경찰청은 또 “국가적 에너지 위기상황, 선거운동 기간 등을 감안해 전국 경찰에 차량부제 준수·선거 중립의무 유지 등 ‘공직기강 확립 재강조’를 지시했다”고 했다.