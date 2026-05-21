오름 분화구에 형성된 희귀한 ‘물찻오름습지’···제주도 제1호 습지보호지역 지정된다

6월10일까지 행정예고···제주 내륙습지 체계적 보전관리 첫발

제주시 조천읍 교래리 사려니숲길에 위치한 ‘물찻오름 습지’가 제주도 제1호 습지보호지역으로 지정된다.

제주도는 오는 6월10일까지 20일간 행정예고를 통해 도민과 이해관계자의 의견을 수렴한 뒤 물찻오름 습지 보호지역 지정을 최종 고시할 계획이라고 21일 밝혔다.

습지보호지역은 도내 기존 람사르습지 5곳과 별개로, 제주도지사가 ‘특별히 보전할 가치가 있는 습지’를 지정해 관리하는 제도다. 이번 지정 범위는 습지보호지역 8489㎡와 습지주변관리지역 31만6058㎡를 더해 총 32만4547㎡에 이른다.

물찻오름 습지는 오름 분화구에 형성된 희귀한 산지 습지다. 식물 187종과 동물 44종이 공존하는 생물다양성의 보고이자 자연 습지의 원형이 매우 잘 보존된 곳으로 평가받는다. 특히 멸종위기 야생생물인 매, 새호리기, 긴꼬리딱새의 핵심 서식처로서 독특한 지형·경관적 가치를 지녀 체계적인 보전이 시급한 지역으로 꼽혀왔다.

물찻오름은 2008년부터 자연휴식년제에 따라 일반인의 출입이 제한돼 왔다. 매년 사려니숲길 축제 기간에만 약 2주간 일시 개방돼왔다.

도는 이번 보호지역 지정을 계기로 기존 출입제한을 넘어 습지의 생태적 가치를 체계적으로 보전·관리할 수 있을 것으로 보고 있다.

도는 앞으로 ‘물찻오름습지 보전계획’을 수립하고 정기 모니터링을 통해 생태계 변화를 관리할 계획이다.

아울러 습지의 보전 상태와 훼손 우려 등을 종합적으로 판단해 탐방 인원과 구간, 시기에 대한 단계적 개방 여부를 검토한다. 보전을 최우선 원칙으로 하되 생태관광, 환경교육 등 지역사회와 상생할 활용 방안도 함께 모색할 방침이다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “물찻오름습지 지정 예고의 자세한 내용은 제주도 누리집에서 확인할 수 있으며 의견은 제주도 환경정책과로 제출하면 된다”면서 “이번 지정은 제주의 우수한 내륙습지를 미래세대에 온전히 물려주기 위한 출발점”이라고 말했다.