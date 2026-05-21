경남도, 재생에너지 기업 마켓 개최···햇빛소득마을 조성 시동

경남도는 햇빛소득마을 조성을 위해 주민들에게 관련 정보를 제공하고자 ‘햇빛 재생에너지 종합서비스기업 마켓’을 개최했다고 21일 밝혔다.

거창군청에서 열린 행사는 경남도, 한국에너지공단 경남지역본부, 낙동강유역환경청이 공동으로 진행했다. 주민들이 시장에서 물건을 고르듯 다양한 재생에너지 종합서비스 기업을 한자리에서 비교하고, 사업 여건에 맞는 기업을 직접 선택할 수 있도록 마련된 주민 참여형 상담 행사다.

이날 행사에는 해인기술·한진솔라·비원이티에스·그린테크·와이에스피·대성쏠라·대신에스앤비 등 재생에너지 기업이 참여했다. 행사장에는 재생에너지 기업뿐만 아니라 지자체와 에너지 전문기관 관계자들이 함께 참여해 태양광 발전사업과 관련한 주민들의 궁금증을 해소하고 맞춤형 정보를 제공했다.

특히 햇빛소득마을 사업 참여를 희망하는 주민들을 대상으로 태양광 발전설비의 적정 용량, 설치·임대 비용, 예상 수익 등을 종합적으로 검토할 수 있는 ‘1대1 맞춤형 컨설팅’을 진행했다.

한국전력공사는 태양광 발전시설 설치 때 주민들이 가장 궁금해하는 전력계통 접속 가능 여부를 현장에서 즉시 확인안내하며 사업 추진 과정의 불확실성을 줄였다.

행사는 거창군을 시작으로 오는 29일 고성군 등 도내 시군으로 이어진다. 경남도는 햇빛소득마을 2차 접수가 마감되는 7월 말까지 참여를 희망하는 도내 시군을 순회하며 지속 개최할 계획이다. 정부는 올해 햇빛소득마을을 500곳 이상 선정하는 것을 목표로 전국 시군을 상대로 모집 중이다.