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본문 요약

경남도는 '경남도민 생활지원금' 사용 마감일이 오는 7월 31일까지라며 기한 내 사용하길 바란다고 21일 밝혔다.

신용·체크카드 포인트, 지역사랑상품권, 선불카드 등 모든 지급 수단에 같이 적용되며, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 전액 자동 소멸한다.

생활지원금은 주민등록상 주소지 관할 시군 내 전통시장과 연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장에서 사용할 수 있으며, 도내 주유소에서도 사용할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“경남도민 생활지원금, 7월 31일까지 사용하세요”

입력 2026.05.21 13:42

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도민생활지원금 홍보 이미지. 경남도 제공

경남도민생활지원금 홍보 이미지. 경남도 제공

경남도는 ‘경남도민 생활지원금’ 사용 마감일이 오는 7월 31일까지라며 기한 내 사용하길 바란다고 21일 밝혔다.

이번 생활지원금은 전액 도비 3288억 원 규모로 편성됐으며, 현재 266만명이 받아 82.6%의 지급률을 기록했다.

아직 지원금을 신청하지 않은 도민은 오는 6월 30일까지 전용 누리집(경남도민생활지원금.kr)에서 온라인 신청 또는 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문을 통해 신청할 수 있다.

지급 금액은 1인당 10만 원이며, 사용 기한은 7월 31일까지다. 신용·체크카드 포인트, 지역사랑상품권, 선불카드 등 모든 지급 수단에 같이 적용되며, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 전액 자동 소멸한다.

생활지원금은 주민등록상 주소지 관할 시군 내 전통시장과 연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장에서 사용할 수 있으며, 도내 주유소에서도 사용할 수 있다. 다만, 백화점·대형마트·유흥업소 등 일부 업종에서는 사용이 제한된다.

생활지원금 상품권은 도내 전역에서 교차 사용이 불가능하다. 반드시 주민등록상 주소지이자 하단 마크에 표시된 해당 시군 관할 구역 내에서만 사용할 수 있으며, 사용처 가맹점주도 소재지 시군 교환처에서만 교환할 수 있다.

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