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김해한일여고·거제여상, 내년부터 남녀공학 전환

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본문 요약

경남 김해한일여자고등학교와 거제여자상업고등학교가 내년부터 남녀공학으로 전환된다.

경남도교육청은 '2027학년도 중·고등학교 남녀공학 전환 대상 학교' 선정 결과 두 학교가 최종 확정됐다고 21일 밝혔다.

남녀공학 전환 대상 학교에는 창원중앙여고·진주선명여고·김해한일여고·거제여상·창녕여고·거창여고 등 총 6개 학교가 신청서를 제출했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김해한일여고·거제여상, 내년부터 남녀공학 전환

입력 2026.05.21 13:42

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남교육청. 경향신문 자료사진

경남교육청. 경향신문 자료사진

경남 김해한일여자고등학교와 거제여자상업고등학교가 내년부터 남녀공학으로 전환된다.

경남도교육청은 ‘2027학년도 중·고등학교 남녀공학 전환 대상 학교’ 선정 결과 두 학교가 최종 확정됐다고 21일 밝혔다.

남녀공학 전환 대상 학교에는 창원중앙여고·진주선명여고·김해한일여고·거제여상·창녕여고·거창여고 등 총 6개 학교가 신청서를 제출했다.

경남교육청은 사전 검토와 학부모 의견 수렴 등 관련 절차를 거쳐 대상 학교를 최종 선정했으며, 행정예고를 거쳐 오는 6월 초 확정할 예정이다.

최근 학령인구 감소 현상과 맞물려 단성 학교보다 남녀공학을 선호하는 경향이 뚜렷해지고, 도내 일부 단성 학교들은 신입생 모집에 큰 어려움을 겪고 있다.

이번에 선정된 두 학교는 모두 여자고등학교로, 특성화고인 거제여자상업고등학교는 올해 학생 모집률이 인가 정원 대비 37% 수준에 그치는 등 신입생 유치에 큰 어려움을 겪어 왔다. 거제여상은 학과 재구조화 등 체질 개선과 함께 이번 남녀공학 전환을 통해 내년부터 신입생 유치에 적극적으로 나설 예정이다.

경남교육청은 남녀공학으로 전환하는 학교에 화장실 개선 등 시설 확충 예산을 우선 지원한다. 학생 통합 프로그램과 창의적 체험 활동을 위한 교육 활동 지원비로 학교별 연간 4000만 원에서 최대 1억 원까지 3년간 지원할 계획이다.

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