[속보]‘비화폰 삭제’ 박종준 전 경호처장 1심 무죄

박종준 전 대통령경호처장이 21일 ‘비화폰 정보 삭제’ 혐의에 대해 1심에서 무죄를 선고받았다.

서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 박 전 처장의 증거인멸 혐의에 대한 선고공판을 열어 무죄를 선고했다.

박 전 처장은 12·3 내란 직후인 2024년 12월6일 윤석열 당시 대통령, 홍장원 당시 국정원 1차장, 김봉식 당시 서울경찰청장 등의 비화폰 통화내역을 원격으로 삭제해 내란 관련 증거를 인멸한 혐의를 받았다.