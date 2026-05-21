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[속보]이 대통령 “5·18 등 국가폭력 피해자 모욕, 강력 응징해야…정의로운 통합 중요”

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본문 요약

이재명 대통령은 21일 "5·18 북한군 개입설 같은 악의적인 가짜뉴스, 또 국가폭력 범죄를 미화하거나 그 피해자를 모욕하는 행위에 대해서는 가용한 모든 수단을 총동원해서 강력하게 응징해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "이러한 노력이 부족했기 때문에 우리 사회 일각에서 국가폭력을 미화하고 피해자를 조롱 모욕하는 독버섯이 자라나고 있는 것"이라며 "이를 반드시 뿌리 뽑아야 하겠다"고 말했다.

이 대통령은 국가폭력 범죄의 공소시효와 민사상 손해배상 청구 소멸 시효를 배제하는 입법의 신속한 처리를 주문하며 "우리 공동체에 미치는 해악과 지속성을 고려해 볼 때, 다른 범죄들과 동일선상에서 취급하는 것은 정의롭지 못하다"면서 "모두 아는 것처럼, 나치의 전쟁 범죄는 지금까지도 그 책임을 묻고 피해를 배상한다"고 말했다.

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[속보]이 대통령 “5·18 등 국가폭력 피해자 모욕, 강력 응징해야…정의로운 통합 중요”

입력 2026.05.21 14:19

  • 정환보 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 21일 “5·18 북한군 개입설 같은 악의적인 가짜뉴스, 또 국가폭력 범죄를 미화하거나 그 피해자를 모욕하는 행위에 대해서는 가용한 모든 수단을 총동원해서 강력하게 응징해야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 국가폭력 범죄 미화와 피해자 모욕행위 등과 관련해 “특히 최근에 자주 벌어지는 것 같다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “잘못된 역사를 바로 세워야 똑같은 비극을 반복하지 않는다”면서 “과거를 적당하게 봉합하는 것이 아니라 잘못을 직시하고 그 토대 위에 반성과 책임이 뒤따르는 정의로운 통합이 그래서 중요하다”고 말했다.

이 대통령은 “이러한 노력이 부족했기 때문에 우리 사회 일각에서 국가폭력을 미화하고 피해자를 조롱 모욕하는 독버섯이 자라나고 있는 것”이라며 “이를 반드시 뿌리 뽑아야 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 국가폭력 범죄의 공소시효와 민사상 손해배상 청구 소멸 시효를 배제하는 입법의 신속한 처리를 주문하며 “우리 공동체에 미치는 해악과 지속성을 고려해 볼 때, 다른 범죄들과 동일선상에서 취급하는 것은 정의롭지 못하다”면서 “모두 아는 것처럼, 나치의 전쟁 범죄는 지금까지도 그 책임을 묻고 피해를 배상한다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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